Артета отреагировал на извинения Уэбба касательно ошибок арбитров

Глава судей АПЛ извинился перед главным тренером «Арсенала» за ошибки арбитров в матче «канониров» против «Брентфорда» (1:1). Гол «пчёл» был засчитан после того как видеоассистент рефери забыл провести офсайдную линию.

Мы изучили все имевшиеся доказательства и завершили матч в разгневанном и разочарованном состоянии. Это не человеческий фактор, а неграмотный подход к работе. А это недопустимо.

Я буду доволен лишь тогда, когда нам вернут два очка, а этого не произойдет. Я ценю этот шаг и думаю, что это сделано от души, что замечательно. Но у нас все равно на два балла меньше, чем должно быть.

Но в конечном счете, мне кажется, это поможет сделать игру лучше, честнее, поможет людям вырасти в профессиональном смысле, они будут уделять деталям больше внимания, они влияют на результат. О наказании судить не мне. Дело не в том, чтобы наказать того, кто ошибся, а в том, чтобы всем вместе сделать наш спорт справедливее, а решения – более ясными и качественными.