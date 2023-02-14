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Артета отреагировал на извинения Уэбба касательно ошибок арбитров

вчера, 21:32

Глава судей АПЛ Ховард Уэбб извинился перед главным тренером «Арсенала» Микелем Артетой за ошибки арбитров в матче «канониров» против «Брентфорда» (1:1). Гол «пчёл» был засчитан после того как видеоассистент рефери забыл провести офсайдную линию.

Мы изучили все имевшиеся доказательства и завершили матч в разгневанном и разочарованном состоянии. Это не человеческий фактор, а неграмотный подход к работе. А это недопустимо.

Я буду доволен лишь тогда, когда нам вернут два очка, а этого не произойдет. Я ценю этот шаг и думаю, что это сделано от души, что замечательно. Но у нас все равно на два балла меньше, чем должно быть.

Но в конечном счете, мне кажется, это поможет сделать игру лучше, честнее, поможет людям вырасти в профессиональном смысле, они будут уделять деталям больше внимания, они влияют на результат. О наказании судить не мне. Дело не в том, чтобы наказать того, кто ошибся, а в том, чтобы всем вместе сделать наш спорт справедливее, а решения – более ясными и качественными.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:03
как трудно быть сдержанным ...
но у Артеты получилось !
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 04:39
После такой ошибки забывчивого арбитра нужно отстранять пожизненно.
Tex
Tex
сегодня в 00:08
Похвально конструктивная позиция, но 2 очка конечно все же жалко
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:03
Артета прав, потеря важных очков может аукнуться на финише....
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:56
Думаю от этих извинений "канонирам" не жарко и не холодно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:52
После драки кулаками не машут, бесполезно...
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