В Португалии во время матча показали белую карточку

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сегодня, 12:02

В матче Кубка Португалии среди женских команд между «Спортингом» и «Бенфикой» главный арбитр встречи показал белую карточку.

Во время встречи кого-то из игроков охватило недомогание, медицинский персонал обоих коллективов поспешил на помощь. После этого судья достал белую карточку, что было встречено аплодисментами трибун. Позже стало известно, что такой жест рефери означает поощрение честной игры и этичных действий сторон.

Белые карточки — инициатива из португальского футбола. Желтые и красные карточки являются наказанием, а белая поощряет за порядочную игру.