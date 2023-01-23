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В Португалии во время матча показали белую карточку

сегодня, 12:02

В матче Кубка Португалии среди женских команд между «Спортингом» и «Бенфикой» главный арбитр встречи показал белую карточку.

Во время встречи кого-то из игроков охватило недомогание, медицинский персонал обоих коллективов поспешил на помощь. После этого судья достал белую карточку, что было встречено аплодисментами трибун. Позже стало известно, что такой жест рефери означает поощрение честной игры и этичных действий сторон.

Белые карточки — инициатива из португальского футбола. Желтые и красные карточки являются наказанием, а белая поощряет за порядочную игру.

В Португалии во время матча показали белую карточку

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Перевод с thesun.co.uk Фото: Сайт dailystar.co.uk
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Все комментарии
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
сегодня в 13:34
Black cards matters
протон
протон ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 13:27
Теперь фраза "мы были лучше у нас 3 белые карточки, но проиграли" обретет смысл.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ протон (раскрыть)
сегодня в 13:21
Психологического рода фактор который может положительно сказаться на поведении на поле, считаю так.
протон
протон
сегодня в 13:21
Единственный вопрос: зачем это нужно?
lotsman
lotsman
сегодня в 13:08
Хорошее новшество. А за три белые, в одном матче, поощрение, в виде гола.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:03
Хороший пример для подражания другим.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:53
В мужском футболе вводить белые карточки бессмысленно, так как они просто не понадобятся.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:52
Скоро будут шестицветные карточки,гендерной "мамой-папой" клянусь!
monah-10
monah-10
сегодня в 12:51, ред.
Ввести немедленно, и по количеству этих карточек к примеру при равенстве очков чтобы команда всегда выше в таблице была, без разницы на очные встречи и разность голов.

И черные за симуляции именно к команде, один такой, и страдает вся команда, как в армии, набрали, к примеру, три карточки, минус одно очко, ну и т.д.
Бонжорно
Бонжорно
сегодня в 12:50
да ну чтож е это такое. ранше давали красные карты а теперь белые
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:50
Европа, как она есть
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 12:47
А если цвета радуги? Значит судья обзывается ?)
Барeт Гейл
Барeт Гейл
сегодня в 12:45
Широков бы все равно судью избил.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:41
Достойное нововведение, можно вводить и в мужской футбол.
w1345ds
w1345ds
сегодня в 12:31
А почему не черная? Это расизм какой то)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 12:26
Что за дискриминация...???
Почему как что то хорошее - так белого цвета???
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:25
А прочитав название грешным делом подумал, что то с "белочкой" связанное.
adekvat
adekvat
сегодня в 12:25
Хорошо что не голубая, вернее женщины же играли, не розовая.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:23
Соккеру надо взять на вооружение!))
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