Судьи обязаны будут комментировать эпизоды с VAR на Зимнем кубке РПЛ

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вчера, 16:50

Арбитры во время VAR на матчах Зимнего кубка РПЛ обязаны будут давать комментарии по эпизоду в прямом эфире.

Также в регламент турнира включена возможность подавать запросы для просмотра судьёй видеоповторов спорного момента. Каждый клуб имеет право использовать не более двух попыток за матч — по одной на тайм. Разрешается подавать запросы для просмотра следующих моментов: гол, назначение пенальти, прямая красная карточка, ошибочная идентификация игрока, получившего жёлтую или красную карточку.

Чтобы использовать право на просмотр, официальный представитель команды должен сообщить о запросе резервному арбитру с описанием спорного эпизода, затем резервный судья передаёт информацию главному арбитру.