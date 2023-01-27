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Судьи обязаны будут комментировать эпизоды с VAR на Зимнем кубке РПЛ

вчера, 16:50

Арбитры во время VAR на матчах Зимнего кубка РПЛ обязаны будут давать комментарии по эпизоду в прямом эфире.

Также в регламент турнира включена возможность подавать запросы для просмотра судьёй видеоповторов спорного момента. Каждый клуб имеет право использовать не более двух попыток за матч — по одной на тайм. Разрешается подавать запросы для просмотра следующих моментов: гол, назначение пенальти, прямая красная карточка, ошибочная идентификация игрока, получившего жёлтую или красную карточку.

Чтобы использовать право на просмотр, официальный представитель команды должен сообщить о запросе резервному арбитру с описанием спорного эпизода, затем резервный судья передаёт информацию главному арбитру.

Зимний кубок РПЛ пройдёт со 2 по 11 февраля в Абу-Даби. В турнире примут участие четыре команды — «Ростов», «Спартак», «Краснодар» и «Сочи».

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Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:34
И что? Всё равно потом выйдут к монитору каналов федотовы,вилковы,хусаиновы,и всех разоблачат и опровергнут.
pomor45
pomor45
вчера в 20:49
Громоздко очень.
112910415
112910415
вчера в 20:27
интересно попробовать, очень интересно !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:06
Да зачем...
Мы сами тут всё потом откомментируем...
нечитайло
нечитайло
вчера в 16:56
Катать об'яснительные
drug01
drug01
вчера в 16:55
Это будет на пользу футболу
Гость
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