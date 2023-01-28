Карасёв не приглашён на сбор арбитров УЕФА

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вчера, 08:31

Российский арбитр не вызван на сбор ведущих судей УЕФА , который пройдёт в ближайшие дни в Италии.

Свой сбор организован и для новичков — арбитров, которые только в этом году вошли в лист ФИФА . Вероятно, среди них не окажется Артёма Любимова и Павла Шадыханова.

Кроме Карасёва будут отсутствовать румын Иштван Ковач и англичанин Энтони Тэйлор. Они будут обслуживать матчи Клубного чемпионата мира, который пройдёт в Марокко с 1 по 11 февраля.