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Карасёв не приглашён на сбор арбитров УЕФА

вчера, 08:31

Российский арбитр Сергей Карасёв не вызван на сбор ведущих судей УЕФА, который пройдёт в ближайшие дни в Италии.

Свой сбор организован и для новичков — арбитров, которые только в этом году вошли в лист ФИФА. Вероятно, среди них не окажется Артёма Любимова и Павла Шадыханова.

Кроме Карасёва будут отсутствовать румын Иштван Ковач и англичанин Энтони Тэйлор. Они будут обслуживать матчи Клубного чемпионата мира, который пройдёт в Марокко с 1 по 11 февраля.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 14:01
В этом смысле, да! Согласен!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 13:55
Левникова пригласите . Этот вам и на колено перед неграми встанет ,а если и попросите ,то и в радужной форме выйдет ! Он умеет ! )))))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:52
После ЧМ в Катаре ,я понял ,что по сравнению с теми судьями ,которые там отчебучивали ,наш Карась просто сам Бог ! ))
протон
протон
вчера в 12:50
Дело не в этом, уж поверь. Понятное дело, он не великий арбитр, но есть испанские судьи Уефа, например, которые работают вообще как проф. непригодные .
Карась уже не будет судить в Европе, ему уже 43,когда с нас снимут все баны-за полтос будет! Надо готовить молодых арбитров, на будущее!
Capral
Capral ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 12:46
С одной стороны, хорошо, что такие бездарности как Карась не будут портить европейский футбол. С другой стороны, еще один плевок и оплеуха, как доказательство того, что идти надо своим путём и поблажек не будет...
Сп62
Сп62
вчера в 11:49
Если на международные игры не будет назначений, то смысл такового приглашения?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 11:23
Дюков ! Тебе ещё нужны доказательства ? Мазохисты ,блин ???!!!
112910415
112910415
вчера в 10:14
время погрузиться в спячку
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:32
Значит свою страну не предал.Наблюдаем,кого пригласят.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:32
Разве кто то рассчитывал, что геи пригласят мужика из России.
Futurista
Futurista
вчера в 09:23
Европейские "акулы" побаиваются наших карасей)...
ОПС
ОПС
вчера в 09:14
Ну хоть так не забывают.
kd2w8tmhte29
kd2w8tmhte29
вчера в 08:37
Было бы чудом, если бы его туда сейчас позвали
4348zfm4n92t
4348zfm4n92t
вчера в 08:36
Карась теперь только по отечественным водоёмам рассекать будет
aгeнт Cмит
aгeнт Cмит ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 08:33
В ответ на это письмо. Вас и Shlomo я уже учёл)))
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