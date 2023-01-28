Карасёв не приглашён на сбор арбитров УЕФА

Российский арбитр Сергей Карасёв не вызван на сбор ведущих судей УЕФА, который пройдёт в ближайшие дни в Италии.
Свой сбор организован и для новичков — арбитров, которые только в этом году вошли в лист ФИФА. Вероятно, среди них не окажется Артёма Любимова и Павла Шадыханова.
Кроме Карасёва будут отсутствовать румын Иштван Ковач и англичанин Энтони Тэйлор. Они будут обслуживать матчи Клубного чемпионата мира, который пройдёт в Марокко с 1 по 11 февраля.
Карась уже не будет судить в Европе, ему уже 43,когда с нас снимут все баны-за полтос будет! Надо готовить молодых арбитров, на будущее!
Карась уже не будет судить в Европе, ему уже 43,когда с нас снимут все баны-за полтос будет! Надо готовить молодых арбитров, на будущее!