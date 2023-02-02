Впервые в истории арбитр по микрофону объяснил своё решение после VAR

1675331457

сегодня, 12:50

Вчера в Марокко стартовал Клубный чемпионат мира.

В матче первого раунда, в котором сошлись «Аль-Ахли» и «Окленд Сити» (3:0), впервые в истории арбитр объявил своё решение по микрофону после VAR . Встречу обслуживал .

Был эпизод, в котором сначала был назначен пенальти в ворота новозеландского клуба. В ситуацию вмешался испанский видеоарбитр Хуан Мартинес, предложивший главному арбитру воспользоваться видеопросмотром. Рефери понял, что совершил ошибку, после чего отменил решение. В итоге был назначен штрафной удар, а также удалён защитник «Окленда» Адам Митчелл за то, что лишил соперника возможности забить гол.