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Впервые в истории арбитр по микрофону объяснил своё решение после VAR

сегодня, 12:50
Аль-АхлиЛоготип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)3 : 0Логотип футбольный клуб Окленд СитиОкленд СитиМатч завершен

Вчера в Марокко стартовал Клубный чемпионат мира.

В матче первого раунда, в котором сошлись «Аль-Ахли» и «Окленд Сити» (3:0), впервые в истории арбитр объявил своё решение по микрофону после VAR. Встречу обслуживал Ма Нинг.

Был эпизод, в котором сначала был назначен пенальти в ворота новозеландского клуба. В ситуацию вмешался испанский видеоарбитр Хуан Мартинес, предложивший главному арбитру воспользоваться видеопросмотром. Рефери понял, что совершил ошибку, после чего отменил решение. В итоге был назначен штрафной удар, а также удалён защитник «Окленда» Адам Митчелл за то, что лишил соперника возможности забить гол.

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Ма Нинг
Источник: soccer.ru Фото: Getty Images
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Все комментарии
Rattlehead
Rattlehead ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 13:59
Учитывая, что большинство так называемых футбольных болельщиков даже правил толком не знают, то, думаю, даже выведенная на экран картинка их не убедит. Особенно это касается игры рукой. И сколько ты им ни цитируй ту или иную главу официальных правил, они, словно упертые бараны, стоят на своём.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 13:53
)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:50
А мне кажется это лишнее. Достаточно вывести на большой экран на стадионе ту картинку. по которой принято решение и зрители сами увидят и поймут в чем ошибка судьи и как она исправлена. Тайные просмотры ВАР не нужны.
Варвар7
Варвар7 ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 13:46
Представил ситуацию : прерывается матч, выносят стул, датчики, провода, в общем все дела - усаживают судью, проверяют -так этот вроде не врёт, тащите следующего из комнаты VAR!
Союзник противников
Союзник противников ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 13:32
Теперь это не только "колыбель человечества" ,но и "могила футбола".
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:31
В истории судейства футбола будет числиться под ником "56 №1".Далее начнут писать и публиковать резолютивную часть судейства матча.
adekvat
adekvat
сегодня в 13:21
Скоро на детекторе лжи судей во время матча начнут проверять.
makkie
makkie ответ Namuri (раскрыть)
сегодня в 13:08
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик ответ shlomo (раскрыть)
    сегодня в 13:08
    а-ля "Пусть говорят"
    Сп62
    Сп62
    сегодня в 13:06
    Африка впереди всей планеты.
    Namuri
    Namuri
    сегодня в 13:05
    Уважаемая Администрация! Еще одно замечание.

    Все аккаунты в этом скрине с клубом Ливерпуль - мои, и один только, который занял первое место - с клубом Арсенал. Отправляйте как и прежде на адрес Киевян 26. "ВАЙЛДБЕРРИЗ.ЭЙЭМ"
    112910415
    112910415
    сегодня в 13:00
    жить стало лучше,
    жить стало веселее
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 12:55
    Ну вот...теперь в футболе появилось "новое шоу"...:)
    Гость
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