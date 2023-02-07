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Арбитр Кукуян оценил публичное озвучивание решений после просмотра VAR

сегодня, 00:56

Арбитр Павел Кукуян, работавший на матче Зимнего кубка РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» (4:0), поделился мнением о публичном озвучивании решений после просмотра эпизода по системе VAR.

Регламент турнира предусматривает возможность подавать запросы для просмотра судьёй VAR спорного момента. Каждая команда может воспользоваться возможностью не более двух раз за матч, по одной попытке на тайм. Во время видеопросмотра судья должен давать комментарии в прямом эфире.

У нас с Мешковым было больше времени подготовиться на сборе в Турции, поэтому сюда приехали более готовыми. И отказались от эксперимента.

Проблем с оглашением своего мнения на публику после просмотра эпизода никаких нет. Стоя у монитора в чемпионате ты проговариваешь это решение. Его слышат в VAR‑комнате, помощники. Если услышит стадион, то проблем никаких нет. Вот флэш‑интервью после матча — это тяжело. Эмоции, накал, всякое может быть.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:20
Ну что ж "сколько людей - столько и мнений", мнения арбитров надо тоже уважать и учитывать их.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:12
Я не понял,так будет и в рпл?
Гость
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