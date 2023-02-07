Арбитр Кукуян оценил публичное озвучивание решений после просмотра VAR

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сегодня, 00:56

Арбитр , работавший на матче Зимнего кубка РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» (4:0), поделился мнением о публичном озвучивании решений после просмотра эпизода по системе VAR .

Регламент турнира предусматривает возможность подавать запросы для просмотра судьёй VAR спорного момента. Каждая команда может воспользоваться возможностью не более двух раз за матч, по одной попытке на тайм. Во время видеопросмотра судья должен давать комментарии в прямом эфире.