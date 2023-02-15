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Фофана, Закариа и Ковачич готовы сыграть с «Боруссией» в Лиге чемпионов

вчера, 13:18
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)1 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер высказался о готовности игроков команды к матчу с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов.

Уэсли Фофана, Денис Закариа и Матео Ковачич в составе, это хорошо. Они близки к тому, чтобы получать игровое время, и наша задача — помочь им. Это плей-офф Лиги чемпионов. Мы все с нетерпением ждём матча и понимаем, какой вызов нас ждёт. Очень рады этому.

Первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Боруссией» состоится сегодня, 15 февраля. Начало — в 23:00 по московскому времени.

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Все комментарии
agent Smith
agent Smith
вчера в 15:41
Это хорошо для Челси. Матч будет жарким.
ДСА
ДСА
вчера в 13:28
Лига Чемпионов - единственный шанс исправить неудачно складывающийся сезон.
Гость
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