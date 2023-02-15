Фофана, Закариа и Ковачич готовы сыграть с «Боруссией» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Челси» высказался о готовности игроков команды к матчу с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов.

Уэсли Фофана, Денис Закариа и Матео Ковачич в составе, это хорошо. Они близки к тому, чтобы получать игровое время, и наша задача — помочь им. Это плей-офф Лиги чемпионов. Мы все с нетерпением ждём матча и понимаем, какой вызов нас ждёт. Очень рады этому.