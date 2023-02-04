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Опубликованы составы команд на челленджи Зимнего кубка Премьер-Лиги

сегодня, 16:53

Опубликована заявка на челленджи Зимнего кубка РПЛ.

Испытания пройдут в четырёх дисциплинах: «Ювелир», «Кипер-баттл», «Коробка передач», «Полоса препятствий». Соревнования в челленджах не пойдут в общий зачёт турнирной таблицы Зимнего кубка РПЛ. Команда-победитель челленджей получит призовой фонд в размере 3 миллионов рублей.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:25
Ау,нерусскоязычные,а чё такое ЧЕЛЛЕНДЖ???:
Ironigor
Ironigor ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 18:21
Мне уже смешно , ваши сравнения !)
Igo0rek
Igo0rek ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 17:41
Скажи об этом в NHL и NBA, там посмеются от души.
ДСА
ДСА
сегодня в 17:16
Интересно будет посмотреть...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:11
А так же "Бег в мешках".."Перетягивание каната"..и пр. подвижные игры...

Кстати..вот и ответ тем кто спрашивал..."А почему Зенит не принимает участие в этом празднике??"...)))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:05
Дабы впредь не допустить ошибочки, могу ли мну узнать - за что у меня висело "-50",
нажитых непосильным?)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:04
Когда коту делать нечего, Челендж мутит !))
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