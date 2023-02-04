Опубликованы составы команд на челленджи Зимнего кубка Премьер-Лиги

Опубликована заявка на челленджи Зимнего кубка РПЛ.
Испытания пройдут в четырёх дисциплинах: «Ювелир», «Кипер-баттл», «Коробка передач», «Полоса препятствий». Соревнования в челленджах не пойдут в общий зачёт турнирной таблицы Зимнего кубка РПЛ. Команда-победитель челленджей получит призовой фонд в размере 3 миллионов рублей.
Кстати..вот и ответ тем кто спрашивал..."А почему Зенит не принимает участие в этом празднике??"...)))
Кстати..вот и ответ тем кто спрашивал..."А почему Зенит не принимает участие в этом празднике??"...)))
нажитых непосильным?)
нажитых непосильным?)