«Челси» не включил трёх новичков клуба в заявку на плей-офф Лиги чемпионов

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сегодня, 19:44

«Челси» опубликовал заявку из 25 футболистов на матчи плей-офф Лиги чемпионов.

В список новых игроков были добавлены , и . «Синие» не включили в заявку на плей-офф ЛЧ трёх футболистов, которые были подписаны в январе — , и . Примечательно, что общая стоимость этих игроков составляет 85 млн евро. Кроме того, в списке зарегистрированных футболистов не оказалось .

Заявка «Челси» выглядит следующим образом:

Вратари: Кепа Аррисабалага, Маркус Беттинелли, Эдуар Менди.

Защитники: Тиаго Силва, Трево Чалоба, Бен Чилуэлл, Рис Джеймс, Калиду Кулибали, Сесар Аспиликуэта, Марк Кукурелья, Уэсли Фофана.

Полузащитники: Энцо Фернандес, Нголо Канте, Матео Ковачич, Кристиан Пулишич, Рубен Лофтус-Чик, Рахим Стерлинг, Мэйсон Маунт, Денис Закариа, Хаким Зиеш, Конор Галлахер, Кэрни Чуквуемека.

Нападающие: Жоау Фелиш, Михаил Мудрик, Кай Хаверц.