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«Челси» не включил трёх новичков клуба в заявку на плей-офф Лиги чемпионов

сегодня, 19:44

«Челси» опубликовал заявку из 25 футболистов на матчи плей-офф Лиги чемпионов.

В список новых игроков были добавлены Михаил Мудрик, Жоау Фелиш и Энцо Фернандес. «Синие» не включили в заявку на плей-офф ЛЧ трёх футболистов, которые были подписаны в январе — Давид Фофана, Бенуа Бадьяшиль и Нони Мадуеке. Примечательно, что общая стоимость этих игроков составляет 85 млн евро. Кроме того, в списке зарегистрированных футболистов не оказалось Пьера-Эмерика Обамеянга.

Заявка «Челси» выглядит следующим образом:

Вратари: Кепа Аррисабалага, Маркус Беттинелли, Эдуар Менди.

Защитники: Тиаго Силва, Трево Чалоба, Бен Чилуэлл, Рис Джеймс, Калиду Кулибали, Сесар Аспиликуэта, Марк Кукурелья, Уэсли Фофана.

Полузащитники: Энцо Фернандес, Нголо Канте, Матео Ковачич, Кристиан Пулишич, Рубен Лофтус-Чик, Рахим Стерлинг, Мэйсон Маунт, Денис Закариа, Хаким Зиеш, Конор Галлахер, Кэрни Чуквуемека.

Нападающие: Жоау Фелиш, Михаил Мудрик, Кай Хаверц.

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Все комментарии
tvnt5saw6g6a
tvnt5saw6g6a
сегодня в 22:17
Всех белых включили, а негров бросили. Это что? Неужели расизм???
DXTK
DXTK ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 21:38
Не знал что правила изменились аж с 18 года, Видимо по середине сезона не было таких громких трансферов между командами в ЛЧ, которые понаделало Челси.
barcamilan
barcamilan
сегодня в 21:29
миллионы брошенные на ветер
Imrebellion
Imrebellion ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 20:52
Не понял или был в спячке?) с 2018 года можно включить игрока за новую команду после перехода. Помнится Барса не смогла наиграть Коута тогда (2017/18), когда нужен был в ответке с Ромой. Потом изменили правила.
arsworld
arsworld
сегодня в 20:10
Это что за расизм такой,значит белых добавили в список,а эти что, в раздевалке портки будут гладить?
DXTK
DXTK
сегодня в 20:05
А как Энцо Фернандес попал в список он же в этой ЛЧ заигран за Бенфику, которая будет выступать в плейофф или я что-то не понял?
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:55
По мнению тренера - сильнейшие в списке.
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