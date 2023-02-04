В ПСЖ определились с возможной заменой травмированного Мбаппе

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье нашел замену травмированному нападающему Килиану Мбаппе.
Его заменит Уго Экитике, в ближайшее время ему предоставят больше игровой практики. Восстановление Мбаппе займет 3-4 недели.
Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье нашел замену травмированному нападающему Килиану Мбаппе.
Его заменит Уго Экитике, в ближайшее время ему предоставят больше игровой практики. Восстановление Мбаппе займет 3-4 недели.
Не теряйте зря время, тут всё божья роса, как говорится. Тут и Макаренко бессилен, нужен галоперидол.
Не теряйте зря время, тут всё божья роса, как говорится. Тут и Макаренко бессилен, нужен галоперидол.