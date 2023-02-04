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ГлавнаяНовостиЗаявки и составыФранция. Лига 1 2022/2023

В ПСЖ определились с возможной заменой травмированного Мбаппе

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g4esew37d46v
g4esew37d46v ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 14:36
Мне тоже думается что это развод
cwcu73dz79az
cwcu73dz79az ответ 1 984 (раскрыть)
сегодня в 14:04
Тогда у меня не было столько акк. а мои 5 заняли в топ-5 все места по очереди. ... Тогда я не использовал клоны.

Не теряйте зря время, тут всё божья роса, как говорится. Тут и Макаренко бессилен, нужен галоперидол.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:54
Посмотри на Уго... а вдруг впишется в игру...удачи ему!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:53
0х как мне кажется "мутят" они чего то.
Гость
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