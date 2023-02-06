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Куртуа и Бензема не попали в заявку «Реала» на Клубный чемпионат мира

вчера, 23:59

«Реал» объявил заявку на Клубный чемпионат мира.

В список не вошли вратарь Тибо Куртуа и нападающий Карим Бензема. Состав мадридцев выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Лунин, Луис Лопес, Лукас Канисарес.

Защитники: Даниэль Карвахаль, Давид Алаба, Хесус Вальехо, Начо, Альваро Одриосола, Антонио Рюдигер, Марвел.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Даниэль Себальос, Марио Мартин, Серхио Аррибас.

Нападающие: Марко Асенсио, Винисиус Жуниор, Родриго Силва, Мариано Диас.

Турнир, проходящий в Марокко, стартовал 1 февраля и завершится 11 февраля. «Реал» начнёт выступление с полуфинала, где встретится с египетским «Аль-Ахли». Матч пройдёт 8 февраля, начало — в 22:00 по московскому времени.

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drug01
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