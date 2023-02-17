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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияТурция. Супер-Лига 2022/2023

Атсу собирался покинуть Турцию за 5 часов до землетрясения

вчера, 22:39

Полузащитник «Хатайспора» Кристиан Атсу собирался покинуть Турцию.

Футболист сборной Ганы забил гол на 97-й минуте встречи против «Касымпаши» 5 февраля, принеся своей команде победу.

Административный менеджер «Хатайспора» Фатих Илек рассказал:

Он не играл против «Газиантепа», но забил гол на последней минуте в матче с «Касымпашей». На самом деле Кристиан собирался за границу, чтобы навестить свою семью. Но когда он сыграл хорошо и забил, то аннулировал свой билет. У него был рейс в 23:00. Отменил билет. В 4:00 произошло землетрясение. Абсолютная трагедия.

Атсу до сих пор не нашли.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 00:18
На самом деле жаль всех погибших в Турции и Сирии, которых насчитывается уже более 43 тысяч, из них 11 тысяч детишек…а под завалами ещё находятся согласно турецким СМИ ещё около 100 тысяч людей…
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:12
Вот бедолага-то ! (
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:51
Вот так судьба! Жаль парня если погиб!
Гость
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