Атсу собирался покинуть Турцию за 5 часов до землетрясения

Полузащитник «Хатайспора» собирался покинуть Турцию.

Футболист сборной Ганы забил гол на 97-й минуте встречи против «Касымпаши» 5 февраля, принеся своей команде победу.

Административный менеджер «Хатайспора» Фатих Илек рассказал:

Он не играл против «Газиантепа», но забил гол на последней минуте в матче с «Касымпашей». На самом деле Кристиан собирался за границу, чтобы навестить свою семью. Но когда он сыграл хорошо и забил, то аннулировал свой билет. У него был рейс в 23:00. Отменил билет. В 4:00 произошло землетрясение. Абсолютная трагедия.