Месси и Неймар подошли к болельщикам ПСЖ впервые за 10 месяцев

Нападающие ПСЖ Лионель Месси и Неймар после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1) подошли к трибуне поклонников парижан.
Футболисты поприветствовали болельщиков команды вместе со своими товарищами. Также присутствовали Маркиньос, Витинья, Данилу Перейра и Серхио Рамос.
Это событие примечательно тем, что обычно Месси и Неймар сразу после финального свистка уходят в раздевалку. Последний раз они общались после игры с болельщиками 13 марта 2022 года, когда ПСЖ выиграл у «Бордо» в Лиге 1 (3:0).
А сейчас, когда запахло жареным, они соезволили подойти к ультрас. Надо руководству чистить команду, иначе кроме как чемпионство ничего им не видать.
Хотя и чемпионство уже может от них уйти постепенно. С Баварией на выезде будет очень тяжело. Тем более, хоть и маленький, но гандикап у хозяев есть. А у Парижа до матча ЛЧ матчи с Лиллем, Марселем, где будет, как и с Баварией, аналогично очень и очень трудно.
А сейчас, когда запахло жареным, они соезволили подойти к ультрас. Надо руководству чистить команду, иначе кроме как чемпионство ничего им не видать.
Хотя и чемпионство уже может от них уйти постепенно. С Баварией на выезде будет очень тяжело. Тем более, хоть и маленький, но гандикап у хозяев есть. А у Парижа до матча ЛЧ матчи с Лиллем, Марселем, где будет, как и с Баварией, аналогично очень и очень трудно.
Галтье надо было Экитика выпускать и надеяться, что Месси отдаст вразрез и получилось бы. Понятно, что Неймар пусть едет доигрывать в Бразилию.
Галтье надо было Экитика выпускать и надеяться, что Месси отдаст вразрез и получилось бы. Понятно, что Неймар пусть едет доигрывать в Бразилию.