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Месси и Неймар подошли к болельщикам ПСЖ впервые за 10 месяцев

вчера, 10:59
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)0 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Нападающие ПСЖ Лионель Месси и Неймар после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1) подошли к трибуне поклонников парижан.

Футболисты поприветствовали болельщиков команды вместе со своими товарищами. Также присутствовали Маркиньос, Витинья, Данилу Перейра и Серхио Рамос.

Это событие примечательно тем, что обычно Месси и Неймар сразу после финального свистка уходят в раздевалку. Последний раз они общались после игры с болельщиками 13 марта 2022 года, когда ПСЖ выиграл у «Бордо» в Лиге 1 (3:0).

Месси и Неймар подошли к болельщикам ПСЖ впервые за 10 месяцев Месси и Неймар подошли к болельщикам ПСЖ впервые за 10 месяцев

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14 февраля
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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:36
Большое счастье, сподобились снизойти, а мы так ждали! И вот - свершилось! Все встают и плачут!
Девижн
Девижн
вчера в 21:00
Ого, как редко! Они бы ещё, пардон, через 10 лет подошли.
протон
протон ответ shur (раскрыть)
вчера в 19:18
Сезон Неймара-осенью чуть-чуть побегать, потом получить травму, пронаблюдать как твои партнеры сливают ЛЧ, вернуться в районе апреля и еще чуток поиграть.
А по большому счету карьеру Неймар завершил в Псж своими вечеринками.
shur
shur ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:11
...посмотрите, невооружённым взглядом видно что эти самодовольные лица с припухлой внешностью, скоро в объектив
не влезут, какая форма...?!
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 14:07, ред.
Неймар подошел в отвратительной форме к матчу. По-моему он уже устал и ему все надоело. Когда-то Париж Неймара демонстрациями встречал, развратили, а теперь лишь уставший мажор на поле. Провалил вчера матч полностью.

Галтье надо было Экитика выпускать и надеяться, что Месси отдаст вразрез и получилось бы. Понятно, что Неймар пусть едет доигрывать в Бразилию.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:33
112910415
112910415
вчера в 12:48
следует регулярно это делать
Бубнин
Бубнин
вчера в 11:55
Болельщики на этот раз отозвались на просьбы страждающих и отблагодарили спортсменов за доставленное развлечение кто мелочью, кто едой..
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:47
Ну, что ж хороший момент уважения к своим болельщикам клуба
sova147
sova147
вчера в 11:40
ответная игра будет жаркой!!!!
Мозай
Мозай ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:26
Леприкон пришёл за деньгами.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:25
Господа снизошли с небес на землю болельщиков - по большому счёту их кормильцев!)
Elliada
Elliada
вчера в 11:20
Молодцы, конечно. Но у болельщиков память короткая. Их победами нужно кормить в каждом матче, иначе будут проклинать. Пару неудачных матчей и им уже всё равно, что было до этого.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 11:15, ред.
Слишком уж выше всех остальных ставят лидеры себя в команде. Что такого после матча подойти до трибуны своей команды???

А сейчас, когда запахло жареным, они соезволили подойти к ультрас. Надо руководству чистить команду, иначе кроме как чемпионство ничего им не видать.

Хотя и чемпионство уже может от них уйти постепенно. С Баварией на выезде будет очень тяжело. Тем более, хоть и маленький, но гандикап у хозяев есть. А у Парижа до матча ЛЧ матчи с Лиллем, Марселем, где будет, как и с Баварией, аналогично очень и очень трудно.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:00
Чувствуют, что провинились, показывая плохой футбол... Но надеются исправить.
Гость
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