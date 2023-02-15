Месси и Неймар подошли к болельщикам ПСЖ впервые за 10 месяцев

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вчера, 10:59

Нападающие ПСЖ и после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1) подошли к трибуне поклонников парижан.

Футболисты поприветствовали болельщиков команды вместе со своими товарищами. Также присутствовали Маркиньос, Витинья, Данилу Перейра и Серхио Рамос.