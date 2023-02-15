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Стало известно, где пройдёт следующий Клубный чемпионат мира

вчера, 10:51

Саудовская Аравия примет у себя Клубный чемпионат мира 2023 года.

Такое решение совет ФИФА принял единогласно. Турнир пройдёт с 12 по 22 декабря текущего года.

Действующим победителем Клубного ЧМ является мадридский «Реал».

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Перевод с fifa.com Фото: Сайт FIFA
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14 февраля
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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 13:02
А капитализм это и есть в первую очередь деньги.
adekvat
adekvat
вчера в 12:59
Понятно, Европе он на х... не нужен, а Арабам после скачек верблюдов в самый раз.
ОПС
ОПС
вчера в 12:34
Ну , ведь, ясно , что не у нас.. О чем говорить?
Бубнин
Бубнин
вчера в 11:59
Аравийский полуостров - родина футбола!
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 11:58
Если бы ФИФА действительно хотела приобщать к футболу как можно большее количество людей по всему миру, как декларирует, то не забывала бы про Африку, Латинскую Америку или Австралию. Но, посколько благие цели данной организации существуют только на бумаге, то к футболу приобщает она исключительно страны с бесчисленным количеством денежных купюр от продажи природных ресурсов. Зачем ФИФА тратиться на бедных детей Африки, если вместо этого можно наоборот набить свой карман.
Там, где появляются деньги, все принципы и благие намерения благополучно забываются.
LOpp
LOpp
вчера в 11:28
да чего уж там, все турниры по футболу надо проводить на аравийском полуострове
4nye9rydg8jg
4nye9rydg8jg
вчера в 10:52
Как-то с арабьём последнее время явный перебор
Гость
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