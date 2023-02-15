Стало известно, где пройдёт следующий Клубный чемпионат мира

Саудовская Аравия примет у себя Клубный чемпионат мира 2023 года.
Такое решение совет ФИФА принял единогласно. Турнир пройдёт с 12 по 22 декабря текущего года.
Действующим победителем Клубного ЧМ является мадридский «Реал».
Саудовская Аравия примет у себя Клубный чемпионат мира 2023 года.
Такое решение совет ФИФА принял единогласно. Турнир пройдёт с 12 по 22 декабря текущего года.
Действующим победителем Клубного ЧМ является мадридский «Реал».
Там, где появляются деньги, все принципы и благие намерения благополучно забываются.
Там, где появляются деньги, все принципы и благие намерения благополучно забываются.