Бывший игрок «Спартака» и МЮ намерен возглавить Футбольный союз Сербии

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вчера, 12:23

Бывший защитник «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» хочет возглавить Футбольный союз Сербии.

Видич после завершения карьеры в 2016 году стажировался в «Тоттенхэме», «Челси» и «Брентфорде», прошёл обучение и получил тренерскую лицензию Pro.

Сейчас 41-летний серб проходит обучение в Executive Master for International Players, где экс-игроки приобретают навыки, которые помогут им занять руководящую должность в клубах.