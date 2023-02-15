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Бывший игрок «Спартака» и МЮ намерен возглавить Футбольный союз Сербии

вчера, 12:23

Бывший защитник «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич хочет возглавить Футбольный союз Сербии.

Видич после завершения карьеры в 2016 году стажировался в «Тоттенхэме», «Челси» и «Брентфорде», прошёл обучение и получил тренерскую лицензию Pro.

Сейчас 41-летний серб проходит обучение в Executive Master for International Players, где экс-игроки приобретают навыки, которые помогут им занять руководящую должность в клубах.

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14 февраля
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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:24
Запомнился своей игрой - надёжный защитник.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:31
Потому что Кавказ-это и кузница, и здравница, и житница (фильм Кавказская пленница).
К московскому клубу такое сравнение-все три раза мимо)
Futurista
Futurista ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 12:35
Видич во Владикавказе играл?)...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 12:32
Спартак Владикавказ?
Futurista
Futurista
вчера в 12:29
Спартак это и кузница, и здравница, и житница!...
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