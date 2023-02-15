Бывший игрок «Спартака» и МЮ намерен возглавить Футбольный союз Сербии

Бывший защитник «Спартака» и «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич хочет возглавить Футбольный союз Сербии.
Видич после завершения карьеры в 2016 году стажировался в «Тоттенхэме», «Челси» и «Брентфорде», прошёл обучение и получил тренерскую лицензию Pro.
Сейчас 41-летний серб проходит обучение в Executive Master for International Players, где экс-игроки приобретают навыки, которые помогут им занять руководящую должность в клубах.
К московскому клубу такое сравнение-все три раза мимо)
К московскому клубу такое сравнение-все три раза мимо)