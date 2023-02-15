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В Турции нашли две пары обуви Атсу. Местонахождение игрока неизвестно

вчера, 09:50

Агент полузащитника «Хатайспора» Кристиана Атсу Нана Сечере сообщил, что местонахождение футболиста до сих пор неизвестно, но после землетрясения в Турции были найдены две пары обуви экс-игрока «Челси» и «Ньюкасла».

Во вторник Сечере написал в соцсетях:

Прошло девять дней после землетрясения, а мы до сих пор не нашли Кристиана. Я нахожусь на месте катастрофы в Хатае с семьей Кристиана.

За время моего пребывания здесь мы смогли определить точное местонахождение комнаты Кристиана Атсу и нашли две пары его обуви. Мне сказали, что единственное реальное подтверждение жизни — это зрение, запах и звук, и, к сожалению, мы не смогли найти Кристиана.

Это сложная ситуация, мы очень благодарны всем турецким и иностранным спасательным командам, местным гражданам и волонтерам за их усилия и действия по спасению выживших. Однако нам срочно нужны дополнительные ресурсы, включая переводчика на местах.

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протон
протон
вчера в 09:57
Ранее сообщалось, что спортсмена достали из под обломков и доставили в больницу, однако эта информация не подтвердилась.
Loko57
Loko57
вчера в 09:57
Сколько ещё погибших будет найдено! Ужасная трагедия (((
Гость
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