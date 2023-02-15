Ирано-американский миллиардер готовит предложение о покупке «Тоттенхэма»

По информации Financial Times, ирано-американский миллиардер Джам Наджафи готовит предложение на сумму 3,75 млрд долларов о приобретении «Тоттенхэма».
Компания MSP Sports Capital, председателем которой является Наджафи, собирается купить 70% акций клуба, остальные 30% отойдут партнёрам из Абу-Даби и других стран Ближнего Востока.
В данный момент «Тоттенхэм» принадлежит британскому миллиардеру Джо Льюису. Председатель «шпор» Дэниел Леви заявил, что хотел бы остаться на своей должности, даже если произойдёт смена владельца.
Ну а так что, похоже из АПЛ супер лигу делают. Понятно ее фанаты не возмущаются... тут главное чтобы на пользу клубам все это было, а не стали новыми игрушками миллиардеров ( Абрамович задал тренд...).
Ну а так что, похоже из АПЛ супер лигу делают. Понятно ее фанаты не возмущаются... тут главное чтобы на пользу клубам все это было, а не стали новыми игрушками миллиардеров ( Абрамович задал тренд...).
Знаете, теперь понятно почему британские клубы первыми ушли от идеи создания Суперлиги. Многие клубы будут перепроданы арабским компаниям и холдингам, а это значит что и деньги будут вливаться огромные, и по сути если Ливерпуль, Тоттенхэм МЮ и еще парочку клубов прикупят шейхи, то АПЛ и так станет "Суперлигой", а все остальные клубы будут донорами для этой Лиги
Знаете, теперь понятно почему британские клубы первыми ушли от идеи создания Суперлиги. Многие клубы будут перепроданы арабским компаниям и холдингам, а это значит что и деньги будут вливаться огромные, и по сути если Ливерпуль, Тоттенхэм МЮ и еще парочку клубов прикупят шейхи, то АПЛ и так станет "Суперлигой", а все остальные клубы будут донорами для этой Лиги