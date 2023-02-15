Ирано-американский миллиардер готовит предложение о покупке «Тоттенхэма»

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вчера, 14:49

По информации Financial Times, ирано-американский миллиардер Джам Наджафи готовит предложение на сумму 3,75 млрд долларов о приобретении «Тоттенхэма».

Компания MSP Sports Capital, председателем которой является Наджафи, собирается купить 70% акций клуба, остальные 30% отойдут партнёрам из Абу-Даби и других стран Ближнего Востока.

В данный момент «Тоттенхэм» принадлежит британскому миллиардеру Джо Льюису. Председатель «шпор» Дэниел Леви заявил, что хотел бы остаться на своей должности, даже если произойдёт смена владельца.