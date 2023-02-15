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Ирано-американский миллиардер готовит предложение о покупке «Тоттенхэма»

вчера, 14:49

По информации Financial Times, ирано-американский миллиардер Джам Наджафи готовит предложение на сумму 3,75 млрд долларов о приобретении «Тоттенхэма».

Компания MSP Sports Capital, председателем которой является Наджафи, собирается купить 70% акций клуба, остальные 30% отойдут партнёрам из Абу-Даби и других стран Ближнего Востока.

В данный момент «Тоттенхэм» принадлежит британскому миллиардеру Джо Льюису. Председатель «шпор» Дэниел Леви заявил, что хотел бы остаться на своей должности, даже если произойдёт смена владельца.

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Тоттенхэм
Перевод с deadline.com
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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:31
Ирано-американский миллионер....странно что таковы вообще существуют, учитывая то, как США относится к Ирану.....хотя в АПЛ имеется похожий персонаж, это владелец Эвертона Фарад Мошири. И вроде как пока ничего не угрожает его бизнесу, но определяющее слово тут ПОКА!
Знаете, теперь понятно почему британские клубы первыми ушли от идеи создания Суперлиги. Многие клубы будут перепроданы арабским компаниям и холдингам, а это значит что и деньги будут вливаться огромные, и по сути если Ливерпуль, Тоттенхэм МЮ и еще парочку клубов прикупят шейхи, то АПЛ и так станет "Суперлигой", а все остальные клубы будут донорами для этой Лиги
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:46, ред.
Это пока есть нефть шейхи жируют, а нефть исчерпаема. Потом придёт Тесла и американцы снова выкупят клубы, так как цена на доллар вырастет.
Да и все к этому идет, да и глобальное потепление влияет на климат. Поэтому никто из стран не хочет очередной всемирный потоп, когда уровень океана поднимется.
Все идет к этому.
Шуnя771
Шуnя771 ответ w1345ds (раскрыть)
вчера в 17:12
Сомневаюсь... Из Катара труба с газом давит по полной....
Хотя... Вы недалеки от истины.
w1345ds
w1345ds ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 17:04
Не переживайте. Как только англосаксам что то не понравиться, у шейхов и прочих понаехавших отберут их клубы, как у Абрамовича.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:55
Возникает ощущение, что АПЛ потихоньку перекраивают ближневосточные миллиардеры (или выходцы из тех краев).
Цены на игроков стали просто фантастическими, 70-100 млн. за две ноги и выше...
А дальше?
memphis
memphis
вчера в 15:51
Каракум - лига набирает обороты
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:49
А председателю лишь бы на своём посту остаться. При любом владельце...
Comentarios
Comentarios ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 15:33
Как насчет американско-иранский
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:32
Ирано-американский миллиардер - как-то дико звучит в свете политических событий. И нашим , и Вашим что ли?
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 15:12
Скоро в Англии ничего английского не останется.
shlomo
shlomo
вчера в 15:08
Интересная новость - вроде не было слухов что Тоттенхэм продают. И тем не менее на них есть покупатель. Почему же мы не слышим про покупателей Ливерпуля? Были такие новости? Они же объявили продажу, почему же нет новостей? Про МЮ каждый день пишут про желающих, а вот про Ливерпуль я ничего не слышал...

Ну а так что, похоже из АПЛ супер лигу делают. Понятно ее фанаты не возмущаются... тут главное чтобы на пользу клубам все это было, а не стали новыми игрушками миллиардеров ( Абрамович задал тренд...).
drug01
drug01
вчера в 14:53
Меньше разговоров и слухов надо делать дело
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