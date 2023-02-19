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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2022/2023

Между звёздными защитниками ПСЖ произошёл конфликт из-за фанатов

сегодня, 11:12

Между защитниками ПСЖ Маркиньосом и Преснелем Кимпембе напряженные отношения.

Бразилец недоволен поведением Кимпембе после поражения от «Монако». Капитан парижского клуба запретил подходить к болельщикам после игры, однако Преснель с громкоговорителем в руках подошел к трибуне, извинившись перед фанами, что не понравилось Маркиньосу.

Кимпембе же недоволен, что ПСЖ продает своих молодых футболистов, не давая им шанса, а вместо них покупает звезд, уровень игры которых не всегда соответствует сумме, которую парижский клуб платит за трансфер.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 14:29
Правильно сделал ,что извенился за поражение.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
сегодня в 14:08
Кимпембе заботится о кошельке Эмира, надо же.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 13:59
У Парижа есть много денег, но нет дисциплины... игроки получают большие деньги, но не всегда выкладываются на поле соответствующем образом и точно не заслуживают этих денег. Я думаю, большой ошибкой шейхов было увольнение Томаса Тухеля! При нем была дисциплина! ПСЖ нужен такой тренер, который бы своим авторитетом мог бы загосить любую звезду из состава....к примеру Зизу!
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 13:46, ред.
Всё правильно зделал Кимбемпе. Слишком уж зазвездились как они себ считают звёздные футболисты. Пора им спуститься на землю и играть в футбол ради болельщиков, и уважать их мнение. Хотя судя по ихней игре в последнее время то они вообще наиграли на то чтобы играть при пустых трибунах. Ультрас ето тот же самый тренер, и необходимо хоть чуточку иметь уважение к ним. И если пошла такая перепалка то хоть видимость создать что они прислушиваются к своему 12 игроку. И что самое главное пора уже ЗВЕЗДНЫМ игрокам понять что в первую очередь они такие же обычные люди а затем уже их можна считать Звёздами если они играют на соответственном уровне! Но на данный момент про них и язык не поворачивается сказать в таком ключе.А то что шанс не дают это уже все уже поняли давным давно.
ssspartak
ssspartak
сегодня в 13:40
Беда в том, что в ПСЖ звезд больше чем футболистов.
Loko57
Loko57
сегодня в 13:13
Капитан повёл себя явно не по-капитански!
112910415
112910415
сегодня в 13:03
когда в товарищах согласья нет ...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:44
Маркиньос тоже "хорош".
Из его опорной зоны оч. много банок прилетает в ворота Доннаруммы..., кстати в матче с Монако - ТОЖЕ! Атаку бразилец хорошо поддерживает, однако грешит подобным, что сказывается на его прямых - оборонительный функциях.
adekvat
adekvat
сегодня в 12:30
А что хотели, насобирали кучу пантовил в одну команду, как крыс в одну бочку.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 12:23
Взаимные оскорбления через громкоговорители как часть послематчевого шоу.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:21
Защита ПСЖ точне не соответствует уровню клуба, атак более или менее.
DEIVID_355
DEIVID_355
сегодня в 11:57
Кимпембе это такое днище. Уж не ему орать что-то. ПСЖ бы стоило прежде всего от этого днаря избавиться, который чуть ли не в каждом матче привозит.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:21
Хипиш в банке с тараканами !)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:21
Бардак на футбольной земле!
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