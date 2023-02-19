Между звёздными защитниками ПСЖ произошёл конфликт из-за фанатов

Между защитниками ПСЖ Маркиньосом и Преснелем Кимпембе напряженные отношения.
Бразилец недоволен поведением Кимпембе после поражения от «Монако». Капитан парижского клуба запретил подходить к болельщикам после игры, однако Преснель с громкоговорителем в руках подошел к трибуне, извинившись перед фанами, что не понравилось Маркиньосу.
Кимпембе же недоволен, что ПСЖ продает своих молодых футболистов, не давая им шанса, а вместо них покупает звезд, уровень игры которых не всегда соответствует сумме, которую парижский клуб платит за трансфер.
Из его опорной зоны оч. много банок прилетает в ворота Доннаруммы..., кстати в матче с Монако - ТОЖЕ! Атаку бразилец хорошо поддерживает, однако грешит подобным, что сказывается на его прямых - оборонительный функциях.
Из его опорной зоны оч. много банок прилетает в ворота Доннаруммы..., кстати в матче с Монако - ТОЖЕ! Атаку бразилец хорошо поддерживает, однако грешит подобным, что сказывается на его прямых - оборонительный функциях.