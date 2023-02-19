Между звёздными защитниками ПСЖ произошёл конфликт из-за фанатов

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сегодня, 11:12

Между защитниками ПСЖ и напряженные отношения.

Бразилец недоволен поведением Кимпембе после поражения от «Монако». Капитан парижского клуба запретил подходить к болельщикам после игры, однако Преснель с громкоговорителем в руках подошел к трибуне, извинившись перед фанами, что не понравилось Маркиньосу.