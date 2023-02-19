Игрок «Шинника» рассказал, как началась драка с футболистами «Миная»

Защитник «Шинника» рассказал, как 13 февраля в турецком отеле Royal Seginus произошла драка с футболистами украинского клуба «Минай».

Поняли так: кто-то из игроков «Миная» услышал крики: «Слава России!», или, может, им передали. Мы сидим в лобби, ребята говорят, мол, пора расходиться по номерам, а я сказал, что останусь и приду чуть позже. Задержался вместе с начальником команды Сергеем Юрьевичем Константиновым. Еще минут 20-30 посидели, и я сказал: «Юрич, пойдемте по комнатам». Как оказалось, в момент, когда я отошел в туалет, к Константинову подошли человек пять в форме «Миная» и попросили на видео спеть гимн Украины.

Когда вернулся, то увидел, что Юрича уже нет. Пошел к лифтам. Когда доехал до своего этажа и двери открылись, то передо мной стояли четверо украинцев. Далее мне было сказано: «Ты по-русски разговариваешь». Я ответил: «Да». После этого мне в грудь нанесли удар. Понимал, что в драке сразу с четырьмя шансов немного — и побежал на одного, тот упал. Чуть отбежал и говорю: «Если хотите что-то выяснить, то давайте один на один, а не толпой». Но они помчались за мной все вместе.

Выскочил на лестницу, там встретились охранники отеля. Они стали удерживать украинцев, а один — меня уводить. Я стал скорее хвататься за телефон, потому что когда был на лестнице, то краем глаза посмотрел на наш этаж — там уже стояло человек тридцать из «Миная» или даже больше. Начал набирать всем нашим, кто есть в комнатах, чтобы собрались, подготовились и вышли.

Охрана сопроводила меня на этаж «Шинника», там два-три секьюрити разнимали, при этом среди толпы украинцев человек пять стояли с телефонами наготове. Мне показалось, что конфликт спланирован — видимо, хотели все записать на видео: пять человек подошли к одному внизу, ко мне около лифта, в общем, собрались группой, приготовились заранее. Многие, повторю, держали в руках телефоны — если бы все происходило спонтанно, то такого не было бы. Да и такого количества людей — тоже.