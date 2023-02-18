Коутиньо выругался в адрес Сака во время матча «Астон Вилла» — «Арсенал»

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сегодня, 16:47

Конфликт между игроками «Астон Виллы» и «Арсенала» произошёл во время матча 24-го тура АПЛ .

Защитник «Астон Виллы» сбил полузащитника «канониров» . Сразу после этого уложил на газон вингера «Арсенала» .

Молодой англичанин поднял и толкнул бразильца, на что Коутиньо ответил в грубой форме: «Да пошёл ты!»