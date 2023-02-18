Коутиньо выругался в адрес Сака во время матча «Астон Вилла» — «Арсенал»

Конфликт между игроками «Астон Виллы» и «Арсенала» произошёл во время матча 24-го тура АПЛ.
Защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингс сбил полузащитника «канониров» Мартина Эдегора. Сразу после этого Филиппе Коутиньо уложил на газон вингера «Арсенала» Букайо Сака.
Молодой англичанин поднял и толкнул бразильца, на что Коутиньо ответил в грубой форме: «Да пошёл ты!»
Можно было, как вариант...
Можно было, как вариант...
Вопрос закрыт.
Вопрос закрыт.
С матом я неудачно пошутил, понятно что нельзя, а в целом, в свете принятого закона? Походу будем ждать словарей. нормы наказания, пояснения...?
"Железный жезл"...., "коротыша" из "Заводного апельсина" придётся менять?
С матом я неудачно пошутил, понятно что нельзя, а в целом, в свете принятого закона? Походу будем ждать словарей. нормы наказания, пояснения...?
"Железный жезл"...., "коротыша" из "Заводного апельсина" придётся менять?
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1344994/saka-bukayo-koutino-filippe 18.02.2023
Кстати, всё хочу спросить у соккеровского Политбюро...
А как нам дальше выражаться, в свете принятого закона о чистоте русского языка...?
Дума приняла правительственный закон о контроле за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка. Документ прошел сразу второе и третье чтения. Депутаты обещали в ближайшем будущем внести поправки о наказании за нарушение норм.
В документе идет речь о соблюдении норм русского литературного языка - для контроля будут использоваться справочники, которые предстоит разработать правительству РФ. При использовании русского языка как государственного "не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих современным литературным нормам, в том числе нецензурной брани", говорится в тексте. Исключение делается для иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в великом и могучем и перечень которых будет содержаться в нормативных словарях. Справочники и словари составят на основании предложений Правительственной комиссии по русскому языку.
Новшество от депутатов - дополнительный список не строго обязательных сфер, где будут установлены особенности использования русского языка и иностранных слов. В этом списке - сфера образования, продукция средств массовой информации,....
Я так понимаю последнее относится и к сему ресурсу?
Короче мну правильно понял, пока здесь можно материться, токА на русском языке? И надо следить за выходом в свет новых словарей...
Весело будет модераторам, словарями обложитесь и давай проверять...
А вот на древнерусском можно будет глаголить!
А на фене?)
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1344994/saka-bukayo-koutino-filippe 18.02.2023
Кстати, всё хочу спросить у соккеровского Политбюро...
А как нам дальше выражаться, в свете принятого закона о чистоте русского языка...?
Дума приняла правительственный закон о контроле за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка. Документ прошел сразу второе и третье чтения. Депутаты обещали в ближайшем будущем внести поправки о наказании за нарушение норм.
В документе идет речь о соблюдении норм русского литературного языка - для контроля будут использоваться справочники, которые предстоит разработать правительству РФ. При использовании русского языка как государственного "не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих современным литературным нормам, в том числе нецензурной брани", говорится в тексте. Исключение делается для иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в великом и могучем и перечень которых будет содержаться в нормативных словарях. Справочники и словари составят на основании предложений Правительственной комиссии по русскому языку.
Новшество от депутатов - дополнительный список не строго обязательных сфер, где будут установлены особенности использования русского языка и иностранных слов. В этом списке - сфера образования, продукция средств массовой информации,....
Я так понимаю последнее относится и к сему ресурсу?
Короче мну правильно понял, пока здесь можно материться, токА на русском языке? И надо следить за выходом в свет новых словарей...
Весело будет модераторам, словарями обложитесь и давай проверять...
А вот на древнерусском можно будет глаголить!
А на фене?)