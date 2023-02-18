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Коутиньо выругался в адрес Сака во время матча «Астон Вилла» — «Арсенал»

сегодня, 16:47
Астон ВиллаЛоготип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)2 : 4Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Конфликт между игроками «Астон Виллы» и «Арсенала» произошёл во время матча 24-го тура АПЛ.

Защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингс сбил полузащитника «канониров» Мартина Эдегора. Сразу после этого Филиппе Коутиньо уложил на газон вингера «Арсенала» Букайо Сака.

Молодой англичанин поднял и толкнул бразильца, на что Коутиньо ответил в грубой форме: «Да пошёл ты!»

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 19:13
в целом это совместимо с жизнью )
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:39

Можно было, как вариант...
HOROVEL1
HOROVEL1
сегодня в 18:23
Во время матча такое возможно, а в таком матче особенно.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 17:43
Он и пошёл...Хе..
Шуnя771
Шуnя771 ответ Шуnя771 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 17:30, ред.
Время всё излечит.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 17:23
На сайте есть автоцензура, она уже фактически убирает значительную часть мата, в остальном удаляется мат вручную, в соответствии с тем является ли слово таковым.

Вопрос закрыт.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 17:17, ред.
Добрый вечер!
С матом я неудачно пошутил, понятно что нельзя, а в целом, в свете принятого закона? Походу будем ждать словарей. нормы наказания, пояснения...?

"Железный жезл"...., "коротыша" из "Заводного апельсина" придётся менять?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 17:11
Добрый день. Мат запрещён правилами. Что касается публикаций, то сайту об этом известно, мат не допускается.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:02, ред.
Безобразие! Полное безобразие - Коутиньо выругался в адрес Сака
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1344994/saka-bukayo-koutino-filippe 18.02.2023

Кстати, всё хочу спросить у соккеровского Политбюро...
А как нам дальше выражаться, в свете принятого закона о чистоте русского языка...?
Дума приняла правительственный закон о контроле за соблюдением должностными лицами и гражданами норм русского литературного языка. Документ прошел сразу второе и третье чтения. Депутаты обещали в ближайшем будущем внести поправки о наказании за нарушение норм.
В документе идет речь о соблюдении норм русского литературного языка - для контроля будут использоваться справочники, которые предстоит разработать правительству РФ. При использовании русского языка как государственного "не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих современным литературным нормам, в том числе нецензурной брани", говорится в тексте. Исключение делается для иностранных слов, которые не имеют общеупотребительных аналогов в великом и могучем и перечень которых будет содержаться в нормативных словарях. Справочники и словари составят на основании предложений Правительственной комиссии по русскому языку.
Новшество от депутатов - дополнительный список не строго обязательных сфер, где будут установлены особенности использования русского языка и иностранных слов. В этом списке - сфера образования, продукция средств массовой информации,....
Я так понимаю последнее относится и к сему ресурсу?
Короче мну правильно понял, пока здесь можно материться, токА на русском языке? И надо следить за выходом в свет новых словарей...
Весело будет модераторам, словарями обложитесь и давай проверять...
А вот на древнерусском можно будет глаголить!
А на фене?)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:53
Вот это супер новость ! Такого ещё не бывало в истории футбола ⚽️ !)))
shlomo
shlomo
сегодня в 16:52
Ну для разборок всего этого вообще то есть судья...
Гость
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