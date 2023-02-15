Бывший футболист «Милана» возглавил СПАЛ

Пресс-служба СПАЛа сообщает, что новым главным тренером клуба стал Массимо Оддо.
Контракт с 46-летним специалистом подписан до лета 2023 года с опцией автоматического продления, если клуб не вылетит в Серию С.
Пресс-служба СПАЛа сообщает, что новым главным тренером клуба стал Массимо Оддо.
Контракт с 46-летним специалистом подписан до лета 2023 года с опцией автоматического продления, если клуб не вылетит в Серию С.
Я лично готов внести вклад в общий фонд 5 К, что бы мотивировать игроков. Привлечение внешних финансов - не думаю, что будет помехой деятельности для сайта.
Я лично готов внести вклад в общий фонд 5 К, что бы мотивировать игроков. Привлечение внешних финансов - не думаю, что будет помехой деятельности для сайта.