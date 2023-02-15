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Бывший футболист «Милана» возглавил СПАЛ

вчера, 21:36

Пресс-служба СПАЛа сообщает, что новым главным тренером клуба стал Массимо Оддо.

Контракт с 46-летним специалистом подписан до лета 2023 года с опцией автоматического продления, если клуб не вылетит в Серию С.

Бывший футболист «Милана» возглавил СПАЛ

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Loko57
Loko57
вчера в 22:34
Шило на мыло поменяли, хотя возможно я и ошибаюсь.
протон
протон
вчера в 21:43
"И по 4000 реальных рубликов. Пятёрке победителей. ".

Я лично готов внести вклад в общий фонд 5 К, что бы мотивировать игроков. Привлечение внешних финансов - не думаю, что будет помехой деятельности для сайта.
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