Сборная Бразилии назвала имя нового тренера

Пресс-служба сборной Бразилии сообщает, что исполняющим обязанности национальной команды станет Рамон Менезес.
Ранее специалист возглавлял «селесао» до 20 лет, с которой одержал победу на молодёжном чемпионате мира. Менезес будет руководить Бразилией в товарищеском матче со сборной Марокко, который состоится 25 марта.
Это правильно и нужно, да и в европе это доказано тем же Эмери, да и не только, я не 91, чтоб выкладку полную писать. Да, многие неудачно справляются, так и "великие" тренеры тоже так-то частенько проваливают, но тут же ИМЯ.
Это правильно и нужно, да и в европе это доказано тем же Эмери, да и не только, я не 91, чтоб выкладку полную писать. Да, многие неудачно справляются, так и "великие" тренеры тоже так-то частенько проваливают, но тут же ИМЯ.