Сборная Бразилии назвала имя нового тренера

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вчера, 21:03

Пресс-служба сборной Бразилии сообщает, что исполняющим обязанности национальной команды станет .

Ранее специалист возглавлял «селесао» до 20 лет, с которой одержал победу на молодёжном чемпионате мира. Менезес будет руководить Бразилией в товарищеском матче со сборной Марокко, который состоится 25 марта.