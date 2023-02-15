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Сборная Бразилии назвала имя нового тренера

вчера, 21:03

Пресс-служба сборной Бразилии сообщает, что исполняющим обязанности национальной команды станет Рамон Менезес.

Ранее специалист возглавлял «селесао» до 20 лет, с которой одержал победу на молодёжном чемпионате мира. Менезес будет руководить Бразилией в товарищеском матче со сборной Марокко, который состоится 25 марта.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:08
Мостовой в шоке! Опять выбор пал не на него!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 23:00
В имени Рамон Менезис сразу 12 несовпадений с Карло Анчелотти... Да и до Жозе Моуриньо не дотягивает..
Вообще первый раз о нем слышу.. А столько писали, что найдут опытного спеца.
Наверно денег нет у них. Хотя всего-то надо продать одного условного Винисиуса в Европу и вот, у вас есть деньги на топового тренера.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:52
"...исполняющим обязанности национальной команды"

Они что не знают этого товарища?

Знают! Вывод - взяли временно? Или как?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:06
В этой новости два позитивных момента. Сборную Бразилии исторически должен возглавлять бразильский тренер. Это вопросы менталитета, школы и прочего. Второй момент - преемственность. Тренер молодежки идет вверх вместе с воспитанниками . Это не факт, но в этом что то есть.
А общий вывод : Только время покажет правильный ли это выбор.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:53
Очень даже интересно что из этого получится.
протон
протон
вчера в 21:24
Интересный персонаж. Мне нравится стратегия бразильцев, они берут перспективных своих, а не бэушных сто раз грандтренеров, у большинства из которых кроме имени да пары титулов нет ничего.
Это правильно и нужно, да и в европе это доказано тем же Эмери, да и не только, я не 91, чтоб выкладку полную писать. Да, многие неудачно справляются, так и "великие" тренеры тоже так-то частенько проваливают, но тут же ИМЯ.
Capral
Capral
вчера в 21:09
Временная фигура. А кто же все-таки на постоянной основе...?
Гость
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