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Бараха возглавил «Валенсию». Он выигрывал с клубом Ла Лигу и Кубок УЕФА

вчера, 15:51

Новым главным тренером «Валенсии» стал Рубен Бараха.

Специалист ранее возглавлял «Сарагосу», «Тенерифе», хихонский «Спортинг», «Райо Вальекано» и «Эльче».

Бараха в качестве игрока выигрывал с «летучими мышами» чемпионат Испании (2002, 2004), Кубок УЕФА (2004), Суперкубок Европы (2004), Кубок Испании (2008), также доходил до финала Лиги чемпионов в 2001 году. В штаб 47-летнего испанца войдёт ещё одна легенда клуба Карлос Марчена.

Бараха возглавил «Валенсию». Он выигрывал с клубом Ла Лигу и Кубок УЕФА

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Все комментарии
DraKoshka
DraKoshka ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:23, ред.
О, да!! Супер-Депор навсегда останется в наших сердцах)) Но мышки были круче!) Тут дело даже не в Купере, ведь евротрофей они взяли уже с Рафой) Причём, Висенте (мой любимый фланговый полузащитник тех времён), раскрылся как раз уже при Рафе :) Жаль, травмы загубили((
Migelito
Migelito ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 19:52
Согласен, игрок шикарный, да и состав Валенсии тех годов навевает ностальгическую грусть) Очень приятная была команда
DEIVID_355
DEIVID_355
вчера в 19:28
Пока Лим не продаст клуб ничего хорошего не произойдёт.
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:02, ред.
Если честно, не следил за его тренерской карьерой, но как игрок был шикарен в той Валенсии начала нулевых. Банда Эктора Купера гремела в еврокубках да и в Ла Лига навязывала борьбу грандам, помню тех парней: Иендиета, Бараха и Альбельда в центре поля, в воротах непробиваемый Канисарес, на флангах Висенте и Кили Гонсалес, Аймар и Захович…эх, детство вспомнил сразу.

Надеюсь, Рубен вернет Валенсии былую славу, и летучие мыши снова станут хотя бы постоянными участниками ЕК!

Хотелось бы также чтоб и Депортиво из Ла-Каруньи вернулся в Ла Лигу, но, увы, те сейчас тонут в низших лигах Испании.
DraKoshka
DraKoshka
вчера в 16:14, ред.
Не хватает прежних летучих мышек((
Бараха и Марчена - какая же ностальгия...) Но проблемы мышек даже легенды клуба могут не решить, ведь основная из них - неадекватное руководство. Не по наслышке зная о темпераменте болельщиков Валенсии, удивляюсь, как они до сих пор не вынудили нынешнего владельца продать клуб...
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
вчера в 16:04
Дай бог чтобы у него всё получилось в Валенсии!
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