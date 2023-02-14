Бараха возглавил «Валенсию». Он выигрывал с клубом Ла Лигу и Кубок УЕФА

Новым главным тренером «Валенсии» стал Рубен Бараха.
Специалист ранее возглавлял «Сарагосу», «Тенерифе», хихонский «Спортинг», «Райо Вальекано» и «Эльче».
Бараха в качестве игрока выигрывал с «летучими мышами» чемпионат Испании (2002, 2004), Кубок УЕФА (2004), Суперкубок Европы (2004), Кубок Испании (2008), также доходил до финала Лиги чемпионов в 2001 году. В штаб 47-летнего испанца войдёт ещё одна легенда клуба Карлос Марчена.
Бараха и Марчена - какая же ностальгия...) Но проблемы мышек даже легенды клуба могут не решить, ведь основная из них - неадекватное руководство. Не по наслышке зная о темпераменте болельщиков Валенсии, удивляюсь, как они до сих пор не вынудили нынешнего владельца продать клуб...
Бараха и Марчена - какая же ностальгия...) Но проблемы мышек даже легенды клуба могут не решить, ведь основная из них - неадекватное руководство. Не по наслышке зная о темпераменте болельщиков Валенсии, удивляюсь, как они до сих пор не вынудили нынешнего владельца продать клуб...
Надеюсь, Рубен вернет Валенсии былую славу, и летучие мыши снова станут хотя бы постоянными участниками ЕК!
Хотелось бы также чтоб и Депортиво из Ла-Каруньи вернулся в Ла Лигу, но, увы, те сейчас тонут в низших лигах Испании.
Надеюсь, Рубен вернет Валенсии былую славу, и летучие мыши снова станут хотя бы постоянными участниками ЕК!
Хотелось бы также чтоб и Депортиво из Ла-Каруньи вернулся в Ла Лигу, но, увы, те сейчас тонут в низших лигах Испании.