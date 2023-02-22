«Краснодар» отмечает 15-летие клуба

«Краснодар» отмечает 15 лет со дня основания команды. В заявлении клуба по этому поводу сказано:
22 февраля футбольный клуб «Краснодар» празднует 15-й день рождения. Желаем нашим болельщикам новых ярких эмоций на стадионе и красивых побед!
«Краснодар» отмечает 15 лет со дня основания команды. В заявлении клуба по этому поводу сказано:
22 февраля футбольный клуб «Краснодар» празднует 15-й день рождения. Желаем нашим болельщикам новых ярких эмоций на стадионе и красивых побед!
праздник День Защитника Отечества, вот и посмотрим...!!!
праздник День Защитника Отечества, вот и посмотрим...!!!