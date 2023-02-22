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«Краснодар» отмечает 15-летие клуба

сегодня, 15:19

«Краснодар» отмечает 15 лет со дня основания команды. В заявлении клуба по этому поводу сказано:

22 февраля футбольный клуб «Краснодар» празднует 15-й день рождения. Желаем нашим болельщикам новых ярких эмоций на стадионе и красивых побед!

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Все комментарии
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 16:34
Краснодар и болельщиков поздравляю с маленьким юбилеем!
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 16:33
Жаль Галицкий взял курс на африканцев
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:31
    lotsman
    lotsman
    сегодня в 16:27
    Юбилей надо отмечать победной игрой.))
    shur
    shur ответ w3p4cd9rsh92 (раскрыть)
    сегодня в 16:11
    ...а поздравит их Центральный Клуб Советской Армии, в свой
    праздник День Защитника Отечества, вот и посмотрим...!!!
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 16:04
    Всего хорошего!
    w3p4cd9rsh92
    w3p4cd9rsh92
    сегодня в 15:59
    Приятная дата, надо отпраздновать победой!
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 15:57
    Мои искренние поздравления Быкам и конечно крепкого здоровья тому человеку который создал этот клуб Сергею Галицкому ! Удачи вам Быки !
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 15:46, ред.
    Это хорошая дата ,надо отпраздновать обязательно.
    Гость
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