Мотивация, трофеи и искренность. Юбиляра Моуриньо есть за что уважать

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вчера, 17:15

Легенде футбола сегодня исполняется шестьдесят.

Жозе без вариантов жук – ловкий и плутоватый, циничный и нередко склочный. Ему так нравится, он получает удовольствие от дискуссий высоких температур. Тренер умеет пить кровушку соперников и пот собственных игроков. А параллельно жаловаться, что кровь и пот несоленые. Но особенности психики и многочисленные уловки из арсенала не мешают найти то, за что можно уважать титулованного юбиляра.

Выиграл кучу трофеев

Единственный в мире, кто выиграл три действующих международных турнира, Лигу Конференций взял с первой попытки. «Порту» и «Интер» не выиграли бы Лигу чемпионов без Моуриньо. Тренеры «Баварии», «Реала» и «Барселоны» такого же сказать о себе и этих командах не могут. Это не попытка унизить успехи Зидана, Анчелотти, Флика и Гвардиолы, но Жозе выбирал тех, кто о финале мог лишь мечтать. У «Порту» два финала за всю историю. У «Интера» больше, но в новом веке шанс взять кубок имел и использовал лишь Моуриньо. Забавно, что с «Реалом» и «Челси» у него нет побед в Лиге чемпионов. Но оставил след в командах, которые после его ухода забирали «ушастого». Даже с МЮ у него есть победа в финале Лиги Европы над «Аяксом».

Заслужил уважение игроков

Многие бывшие и нынешние подопечные уважают Жозе. Теперь португальцу сложнее понять игроков – некоторые могли быть его внуками, но помним слезы Матерацци при прощании с Жозе. Помним, как не всегда адекватный, но преданный победному футболу Это’О заявил, что готов умереть за Моуриньо. Далеко не про каждого наставника так скажут. Ибрагимович и Терри повторяли те же слова. Моуриньо бывал несправедливым к отдельным игрокам. Слишком бурная и длительная у него карьера, чтобы обошлось без вражды и конфликтов. Но есть моменты, которые показывают, почему многие бывшие подопечные уважают Жозе. Показательная деталь — в финале Лиги Европы оставил в основе Ромеро, а Де Хеа сидел на скамейке, ведь давал аргентинцу играть в еврокубках.

Украшает футбол эмоциями

Когда Моуриньо нападал на арбитров, ссорился с Венгером и провоцировал Гвардиолу, то он мог вам не нравиться, но вы обращали внимание. Речь о человеке, который делает шоу. Многие тренеры праздновали важные голы так бурно, как Жозе? В молодости стильные классические костюмы и пальто не мешали португальцу устроить забег с проездом на коленях, словно он футболист, а не тренер. Отдельная история – многолетний троллинг журналистов на пресс-конференциях. Моуриньо может быть зверски серьезным, может шутить. Иногда его заносило, но за искренность можно уважать.

Умеет классно мотивировать

У Моуриньо даже болбои играют на команду. Пару лет назад 15-летний Каллум Хайнс мгновенно подал мяч Орье, «Тоттенхэм» развил атаку и сравнял счет в матче против «Олимпиакоса». Жозе похвалил болбоя и пригласил на командный обед. Подарил ребенку праздник. А футболистам дарит веру в успех. «Интер» ставил «автобус», но все работали на команду. «Рома» с другим тренером вряд ли выиграла бы еврокубок. А для начала Моуриньо мотивировал себя. Амбиции вели бывшего ужасного игрока, который напросился помощником в «Спортинг» к Бобби Робсону, ведь понимал английский язык. Был переводчиком, стал ассистентом, вырос до главного тренера. С «Порту» выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. Без него состав с Аленичевым и Деку вряд ли добился бы аналогичных результатов. Умение мотивировать выделяет Жозе. Харизма и настолько разветвленная персона есть далеко не у всех.

Ценит всех своих соперников

Вспомните, как Жозе встретил боевитый «Ростов». В ответ на подарок от Бердыева португалец принес свой и выдал комплименты сопернику. Моуриньо довольно часто хвалит других – игроков, команды и коллег. И не раз говорил, что ему самому плевать, как его оценивают другие. У молодого Жозе точно были принципы, которые многих бесили, но делали тренера «Особенным». Сейчас это уже не такой уточненный, циничный и опасный для соперников наставник. Тем не менее разобрать приличного оппонента дедуля Жозе может, а недооценки от него дождаться сложно. «Респект, респект, респект», — знаменитые слова Моуриньо на пресс-конференции после разгрома его МЮ от «Тоттенхэма», были уколом в сторону журналистов, но уважение самому тренеру не чуждо.

Жозе не допускает недооценки соперников, а его «Рома» после минимального поражения в дерби от «Лацио» собрала серию из семи матчей без поражений. Для эффекта «Наполи» этого мало, но в борьбу за место в Лиге чемпионов опытный тренер точно влезет. Бывают ли бывшими великие тренеры? Отчасти, как и бывшие режиссеры. Но текущее состояние наставника не меняет статус. Юбиляр Моуриньо – легенда. Понятно, что золотые годы были на отрезке 2002-2010, бедовые МЮ и «Тоттенхэм» подрезали бунтарю крылья. Но «Порту» и «Челси» обязаны Моуриньо многим. Жаль, что Жозе отстал от тактического поезда – представьте, если бы перескочил в атакующий вагон, но это великий тренер без оговорок. Тяжело найти клуб, где португалец сможет зацепиться за победу в Лиге чемпионов, как раньше, с ним побаиваются связываться, но вряд ли «Рома» его последняя команда с трофеем.

Моуриньо выиграл 26 титулов за 23 года профессиональной карьеры главным тренером, в которого он вырос из ассистента. Редкий наставник может подобным похвастаться, особенно если не работает сто лет в лиге, где его команда гегемон.