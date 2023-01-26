Мотивация, трофеи и искренность. Юбиляра Моуриньо есть за что уважать

Легенде футбола сегодня исполняется шестьдесят.
Жозе без вариантов жук – ловкий и плутоватый, циничный и нередко склочный. Ему так нравится, он получает удовольствие от дискуссий высоких температур. Тренер умеет пить кровушку соперников и пот собственных игроков. А параллельно жаловаться, что кровь и пот несоленые. Но особенности психики и многочисленные уловки из арсенала не мешают найти то, за что можно уважать титулованного юбиляра.
Выиграл кучу трофеев
Единственный в мире, кто выиграл три действующих международных турнира, Лигу Конференций взял с первой попытки. «Порту» и «Интер» не выиграли бы Лигу чемпионов без Моуриньо. Тренеры «Баварии», «Реала» и «Барселоны» такого же сказать о себе и этих командах не могут. Это не попытка унизить успехи Зидана, Анчелотти, Флика и Гвардиолы, но Жозе выбирал тех, кто о финале мог лишь мечтать. У «Порту» два финала за всю историю. У «Интера» больше, но в новом веке шанс взять кубок имел и использовал лишь Моуриньо. Забавно, что с «Реалом» и «Челси» у него нет побед в Лиге чемпионов. Но оставил след в командах, которые после его ухода забирали «ушастого». Даже с МЮ у него есть победа в финале Лиги Европы над «Аяксом».
Заслужил уважение игроков
Многие бывшие и нынешние подопечные уважают Жозе. Теперь португальцу сложнее понять игроков – некоторые могли быть его внуками, но помним слезы Матерацци при прощании с Жозе. Помним, как не всегда адекватный, но преданный победному футболу Это’О заявил, что готов умереть за Моуриньо. Далеко не про каждого наставника так скажут. Ибрагимович и Терри повторяли те же слова. Моуриньо бывал несправедливым к отдельным игрокам. Слишком бурная и длительная у него карьера, чтобы обошлось без вражды и конфликтов. Но есть моменты, которые показывают, почему многие бывшие подопечные уважают Жозе. Показательная деталь — в финале Лиги Европы оставил в основе Ромеро, а Де Хеа сидел на скамейке, ведь давал аргентинцу играть в еврокубках.
Украшает футбол эмоциями
Когда Моуриньо нападал на арбитров, ссорился с Венгером и провоцировал Гвардиолу, то он мог вам не нравиться, но вы обращали внимание. Речь о человеке, который делает шоу. Многие тренеры праздновали важные голы так бурно, как Жозе? В молодости стильные классические костюмы и пальто не мешали португальцу устроить забег с проездом на коленях, словно он футболист, а не тренер. Отдельная история – многолетний троллинг журналистов на пресс-конференциях. Моуриньо может быть зверски серьезным, может шутить. Иногда его заносило, но за искренность можно уважать.
Умеет классно мотивировать
У Моуриньо даже болбои играют на команду. Пару лет назад 15-летний Каллум Хайнс мгновенно подал мяч Орье, «Тоттенхэм» развил атаку и сравнял счет в матче против «Олимпиакоса». Жозе похвалил болбоя и пригласил на командный обед. Подарил ребенку праздник. А футболистам дарит веру в успех. «Интер» ставил «автобус», но все работали на команду. «Рома» с другим тренером вряд ли выиграла бы еврокубок. А для начала Моуриньо мотивировал себя. Амбиции вели бывшего ужасного игрока, который напросился помощником в «Спортинг» к Бобби Робсону, ведь понимал английский язык. Был переводчиком, стал ассистентом, вырос до главного тренера. С «Порту» выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. Без него состав с Аленичевым и Деку вряд ли добился бы аналогичных результатов. Умение мотивировать выделяет Жозе. Харизма и настолько разветвленная персона есть далеко не у всех.
Ценит всех своих соперников
Вспомните, как Жозе встретил боевитый «Ростов». В ответ на подарок от Бердыева португалец принес свой и выдал комплименты сопернику. Моуриньо довольно часто хвалит других – игроков, команды и коллег. И не раз говорил, что ему самому плевать, как его оценивают другие. У молодого Жозе точно были принципы, которые многих бесили, но делали тренера «Особенным». Сейчас это уже не такой уточненный, циничный и опасный для соперников наставник. Тем не менее разобрать приличного оппонента дедуля Жозе может, а недооценки от него дождаться сложно. «Респект, респект, респект», — знаменитые слова Моуриньо на пресс-конференции после разгрома его МЮ от «Тоттенхэма», были уколом в сторону журналистов, но уважение самому тренеру не чуждо.
Жозе не допускает недооценки соперников, а его «Рома» после минимального поражения в дерби от «Лацио» собрала серию из семи матчей без поражений. Для эффекта «Наполи» этого мало, но в борьбу за место в Лиге чемпионов опытный тренер точно влезет. Бывают ли бывшими великие тренеры? Отчасти, как и бывшие режиссеры. Но текущее состояние наставника не меняет статус. Юбиляр Моуриньо – легенда. Понятно, что золотые годы были на отрезке 2002-2010, бедовые МЮ и «Тоттенхэм» подрезали бунтарю крылья. Но «Порту» и «Челси» обязаны Моуриньо многим. Жаль, что Жозе отстал от тактического поезда – представьте, если бы перескочил в атакующий вагон, но это великий тренер без оговорок. Тяжело найти клуб, где португалец сможет зацепиться за победу в Лиге чемпионов, как раньше, с ним побаиваются связываться, но вряд ли «Рома» его последняя команда с трофеем.
Моуриньо выиграл 26 титулов за 23 года профессиональной карьеры главным тренером, в которого он вырос из ассистента. Редкий наставник может подобным похвастаться, особенно если не работает сто лет в лиге, где его команда гегемон.
Даже Гвардиола или Клопп не на столько уникальны в лиге, испанец хоть и поставил рекорд в 100 очков с МС, но в первом сезоне не смог выиграть ни одного трофея, а немец пару лет строил Ливерпуль прежде чем выиграть первый трофей.
Моуриньо не проиграл ни одного финала Еврокубка....... Порту кубок Уефа 2003, и ЛЧ 2004, Интер ЛЧ 2010, Ман Юнайтед ЛЕ 2016, Рома ЛК 2022, остальные действующие тренеры Гвардиола, Клопп, Тухель, Почеттино, Анчелотти, проигрывали свои финалы .... сейчас скажут есть же Зидан, но он тренировал всего одну команду Реал. И Жозе первый кто собрал все трофеи ЛЧ, ЛЕ и ЛК.......
PS Единственный его косяк в карьере, я считаю это когда он возглавил Реал.
Даже Гвардиола или Клопп не на столько уникальны в лиге, испанец хоть и поставил рекорд в 100 очков с МС, но в первом сезоне не смог выиграть ни одного трофея, а немец пару лет строил Ливерпуль прежде чем выиграть первый трофей.
Моуриньо не проиграл ни одного финала Еврокубка....... Порту кубок Уефа 2003, и ЛЧ 2004, Интер ЛЧ 2010, Ман Юнайтед ЛЕ 2016, Рома ЛК 2022, остальные действующие тренеры Гвардиола, Клопп, Тухель, Почеттино, Анчелотти, проигрывали свои финалы .... сейчас скажут есть же Зидан, но он тренировал всего одну команду Реал. И Жозе первый кто собрал все трофеи ЛЧ, ЛЕ и ЛК.......
PS Единственный его косяк в карьере, я считаю это когда он возглавил Реал.