Моуриньо сегодня отмечает 60-летний юбилей

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вчера, 11:22

Известный португальский тренер празднует сегодня 60-летний юбилей.

За свою карьеру «Особенный» работал с такими клубами, как «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед». Сейчас он тренирует итальянскую «Рому».