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Моуриньо сегодня отмечает 60-летний юбилей

вчера, 11:22

Известный португальский тренер Жозе Моуриньо празднует сегодня 60-летний юбилей.

За свою карьеру «Особенный» работал с такими клубами, как «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед». Сейчас он тренирует итальянскую «Рому».

В списке главных достижений Моуриньо 2 титула победителя Лиги чемпионов, 3 чемпионских трофея в АПЛ, победа в испанской Ла Лиге и 2 Скудетто в Италии.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:19
С днём рождения деда Жозэ!
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 17:46
Он оставил след в футболе ... Поздравляем Особенного..
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 14:39
Теперь он для меня старина Моуриньо. Здоровья ему главное.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 14:33
День рождения Моура это уникальное событие.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 14:03
Моур сыграл большую роль в популяризации футбола. У него армия поклонников, армия противников наверно ещё больше. Но это его выбор)
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:59

С Юбилеем!
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:39
Особенным он сам себя назвал, нем уважаю его.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:42
Жозика с юбилеем!
Boricku
Boricku
вчера в 12:40
Красава, забивака !
Сварожич
Сварожич
вчера в 11:30
Быстро летит время... самому одиозному уроженцу Португалии и уж наверняка наиболее известному футбольному тренеру современности, Жозе Моуриньо, исполняется уже 60 лет. Даже сегодня, в день своего шестидесятилетия, Жозе Марио душ Сантуш Моуриньо Фелиш находится в привычной для себя роли – в эпицентре событий, в гуще слухов и под нетерпеливыми взглядами всего футбольного мира. Ему не привыкать....:)))

Если бы кто-то взялся вычислить индекс узнаваемости людей в мире, то, вопреки сложившемуся стереотипу о том, что тренеры находятся в тени футболистов, главный Ромы был бы точно где-то в топ-5. А если бы Жозе Моуриньо жил в Средние века, испанская инквизиция расшиблась бы в лепешку, чтобы сжечь его. И даже тогда, стоя на костре, он бы сказал свое: "И все-таки я был прав"....

С Днем Рождения, Маур!!!!!!
Гость
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