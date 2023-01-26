Моуриньо сегодня отмечает 60-летний юбилей

Известный португальский тренер Жозе Моуриньо празднует сегодня 60-летний юбилей.
За свою карьеру «Особенный» работал с такими клубами, как «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед». Сейчас он тренирует итальянскую «Рому».
В списке главных достижений Моуриньо 2 титула победителя Лиги чемпионов, 3 чемпионских трофея в АПЛ, победа в испанской Ла Лиге и 2 Скудетто в Италии.
С Юбилеем!
С Юбилеем!
Если бы кто-то взялся вычислить индекс узнаваемости людей в мире, то, вопреки сложившемуся стереотипу о том, что тренеры находятся в тени футболистов, главный Ромы был бы точно где-то в топ-5. А если бы Жозе Моуриньо жил в Средние века, испанская инквизиция расшиблась бы в лепешку, чтобы сжечь его. И даже тогда, стоя на костре, он бы сказал свое: "И все-таки я был прав"....
С Днем Рождения, Маур!!!!!!
Если бы кто-то взялся вычислить индекс узнаваемости людей в мире, то, вопреки сложившемуся стереотипу о том, что тренеры находятся в тени футболистов, главный Ромы был бы точно где-то в топ-5. А если бы Жозе Моуриньо жил в Средние века, испанская инквизиция расшиблась бы в лепешку, чтобы сжечь его. И даже тогда, стоя на костре, он бы сказал свое: "И все-таки я был прав"....
С Днем Рождения, Маур!!!!!!