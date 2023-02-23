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Игроки «Ньюкасла» получат бонусы от владельцев, если выиграют Кубок Лиги

сегодня, 19:22
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Юнайтед26.02.2023 в 19:30 Не начался

Игроки «Ньюкасла» получат дополнительно 1 млн фунтов в случае победы над «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Английской Лиги.

Эта сумма в 10 раз превышает ту, которую заплатит английская футбольная лига (EFL), но саудовские владельцы клуба готовы вознаградить игроков за возможное историческое достижение. «Сороки» не выигрывали трофей 48 лет.

Бонусы будут разделены между футболистами по формуле, учитывающей как матчи, так и минуты, сыгранные в соревнованиях текущего сезона. Главный тренер Эдди Хау также получит бонус, предусмотренный его контрактом.

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Перевод с dailymail.co.uk
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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ протон (раскрыть)
сегодня в 19:52
Можно и так, комментариев хватает на два продления, так что всё в порядке.
протон
протон ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 19:44
По ходу дважды продлили за день. Оказывается ночью я давал заявку, и модератор одобрил. Я не читал комментарии, только вот сейчас прочитал думаю продублировали Вип. Мне лишнего не надо посмотрите, пожалуйста.
alexgurzan
alexgurzan ответ протон (раскрыть)
сегодня в 19:35
Добрый вечер.
Продлил на пол года.
Elliada
Elliada
сегодня в 19:30
Главное - трофей. Бонусы - вишенка на торте
протон
протон
сегодня в 19:27, ред.
Добрый вечер, многоуважаемая администрация. Прошу Вас продлить Вип статус 2 000 комментариев набито!
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