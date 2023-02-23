Игроки «Ньюкасла» получат бонусы от владельцев, если выиграют Кубок Лиги

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сегодня, 19:22

Игроки «Ньюкасла» получат дополнительно 1 млн фунтов в случае победы над «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Английской Лиги.

Эта сумма в 10 раз превышает ту, которую заплатит английская футбольная лига (EFL), но саудовские владельцы клуба готовы вознаградить игроков за возможное историческое достижение. «Сороки» не выигрывали трофей 48 лет.

Бонусы будут разделены между футболистами по формуле, учитывающей как матчи, так и минуты, сыгранные в соревнованиях текущего сезона. Главный тренер Эдди Хау также получит бонус, предусмотренный его контрактом.