Руководство «Локомотива» назвало бюджет клуба

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о бюджете клуба.
Размер бюджета? 5,6 миллиарда рублей, это открытая информация. Он стабильный и не менялся на протяжении нескольких лет. И в сторону увеличения разговоров точно вестись не будет.
Он позволяет работать клубу, академии, женской команде. Не самый большой, но в первой шестёрке нашей лиги.
Новоиспеченный локомотивщик имел честь заметить Александру, что он "крашеный Месси"... Также Дзюба ранее отметил, что Кокорин забивает на Кипре (напомню, Александр Кокорин форвард «Ариса») «пьяным и радуется этому».
Легионер солнечного Кипра не стал себя упрашивать с ответом:
«У меня хотя бы есть волосы на голове, старый седой осёл. Хватит льва ставить везде, ты проиграл спор»
Мну так понимает достойным парированием стал бы выход Тёмы не в костюме Бэтмена, а "старого осла"!?))
Новоиспеченный локомотивщик имел честь заметить Александру, что он "крашеный Месси"... Также Дзюба ранее отметил, что Кокорин забивает на Кипре (напомню, Александр Кокорин форвард «Ариса») «пьяным и радуется этому».
Легионер солнечного Кипра не стал себя упрашивать с ответом:
«У меня хотя бы есть волосы на голове, старый седой осёл. Хватит льва ставить везде, ты проиграл спор»
Мну так понимает достойным парированием стал бы выход Тёмы не в костюме Бэтмена, а "старого осла"!?))