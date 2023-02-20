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Руководство «Локомотива» назвало бюджет клуба

сегодня, 10:43

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал о бюджете клуба.

Размер бюджета? 5,6 миллиарда рублей, это открытая информация. Он стабильный и не менялся на протяжении нескольких лет. И в сторону увеличения разговоров точно вестись не будет.

Он позволяет работать клубу, академии, женской команде. Не самый большой, но в первой шестёрке нашей лиги.

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17 февраля
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ 879q5t957egt (раскрыть)
сегодня в 21:34, ред.
Возьмет этот новичок Локомотива кассу железнодорожников под вопросом, а вот на путь исправления, похоже, он никак не собирается становиться, чему свидетельствует начавшаяся перепалка с Кокориным...
Новоиспеченный локомотивщик имел честь заметить Александру, что он "крашеный Месси"... Также Дзюба ранее отметил, что Кокорин забивает на Кипре (напомню, Александр Кокорин форвард «Ариса») «пьяным и радуется этому».
Легионер солнечного Кипра не стал себя упрашивать с ответом:
«У меня хотя бы есть волосы на голове, старый седой осёл. Хватит льва ставить везде, ты проиграл спор»
Мну так понимает достойным парированием стал бы выход Тёмы не в костюме Бэтмена, а "старого осла"!?))
ДСА
ДСА
сегодня в 12:26
Для всего лишь футбольной команды это громаднейшие деньги.
879q5t957egt
879q5t957egt
сегодня в 11:31
Только Дзюбана близко к кассе не подпускайте, чтобы бюджет оставался таким же стабильным
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 11:20
...братьев Черепановых...У последующих выше. Но деповцы верны изначальным традициям.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 11:11
КПД как у паравоза около 7-8%
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:54
В шестёрке по тратам...Значит,одни из лидеров по покупательной способности,и аутсайдеры по текущим результатам.Третьи с конца...
shlomo
shlomo
сегодня в 10:45
Даже и не знаю много это или мало... посмотрим, кого приобретут
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