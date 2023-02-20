Руководство «Локомотива» назвало бюджет клуба

Председатель совета директоров «Локомотива» рассказал о бюджете клуба.

Размер бюджета? 5,6 миллиарда рублей, это открытая информация. Он стабильный и не менялся на протяжении нескольких лет. И в сторону увеличения разговоров точно вестись не будет.

Он позволяет работать клубу, академии, женской команде. Не самый большой, но в первой шестёрке нашей лиги.