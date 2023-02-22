«Манчестер Юнайтед» впервые за 11 лет поднял цены на абонементы

«Манчестер Юнайтед» повысил цены на абонементы. Это произошло впервые за 11 лет.
Болельщики недовольны тем, что цены на сезонный билет поднялись на 5%. Ранее и «Арсенал» подобным образом повысил цены, новый тариф вступит в силу со следующего сезона. В МЮ дали комментарий по этому поводу:
Мы понимаем, что наши болельщики также сталкиваются с давлением от роста стоимости жизни, и именно поэтому мы сдержали рост цен намного ниже текущего уровня инфляции.
Поклонники МЮ не согласны с новшеством, они полагают, что клуб в любом случае финансово благополучен, повышения цен на абонементы можно было избежать.