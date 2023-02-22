«Манчестер Юнайтед» впервые за 11 лет поднял цены на абонементы

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сегодня, 12:40

«Манчестер Юнайтед» повысил цены на абонементы. Это произошло впервые за 11 лет.

Болельщики недовольны тем, что цены на сезонный билет поднялись на 5%. Ранее и «Арсенал» подобным образом повысил цены, новый тариф вступит в силу со следующего сезона. В МЮ дали комментарий по этому поводу:

Мы понимаем, что наши болельщики также сталкиваются с давлением от роста стоимости жизни, и именно поэтому мы сдержали рост цен намного ниже текущего уровня инфляции.