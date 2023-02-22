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«Манчестер Юнайтед» впервые за 11 лет поднял цены на абонементы

сегодня, 12:40

«Манчестер Юнайтед» повысил цены на абонементы. Это произошло впервые за 11 лет.

Болельщики недовольны тем, что цены на сезонный билет поднялись на 5%. Ранее и «Арсенал» подобным образом повысил цены, новый тариф вступит в силу со следующего сезона. В МЮ дали комментарий по этому поводу:

Мы понимаем, что наши болельщики также сталкиваются с давлением от роста стоимости жизни, и именно поэтому мы сдержали рост цен намного ниже текущего уровня инфляции.

Поклонники МЮ не согласны с новшеством, они полагают, что клуб в любом случае финансово благополучен, повышения цен на абонементы можно было избежать.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 13:14
На 5% - это еще по божески.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:06
А когда , где то, кто то был согласен с поднятием цен?
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