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Роналду заплатил огромный счёт, покинув отель, в котором он жил с семьёй

сегодня, 20:55

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду переехал из своего отеля в Саудовской Аравии стоимостью 250 000 фунтов стерлингов в месяц в свой первый дом в стране.

Сообщается, что Роналду платил четверть миллиона ежемесячно за 17 номеров на двух этажах, в которых размещались он сам, его семья и его окружение. Сообщается, что португалец и его родные уже покинули отель.

Неясно, где именно живет Роналду, хотя предполагается, что это эксклюзивный комплекс с высоким уровнем безопасности и легким доступом к ресторанам, магазинам, спортзалам и другим удобствам. Не было никаких предположений о том, что Роналду купил этот дом, и вполне возможно, что он снимает его. Одним из районов, которые рассматривал Роналду при переезде, был Аль-Мухаммадия, одно из лучших мест в Саудовской Аравии, а другим — Аль-Накхил, место с лучшими школами для обучения его детей.

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Все комментарии
minai
minai
сегодня в 22:36
Он вроде как играть подрядился за какой то местный клуб. А в этом случае - все капризы Кристины за счёт принимающей стороны.
Elliada
Elliada
сегодня в 22:16
В отеле верблюда некуда поставить. То ли дело дом.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:45, ред.
Завидуем МОЛЧА, товарищи "истинные фанаты" Рона !)
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:42
Ну он и зарабатывает не мало, так что все закономерно
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:11
Его это устраивало? ДА!
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