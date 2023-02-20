Роналду заплатил огромный счёт, покинув отель, в котором он жил с семьёй

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сегодня, 20:55

Нападающий клуба «Аль-Наср» переехал из своего отеля в Саудовской Аравии стоимостью 250 000 фунтов стерлингов в месяц в свой первый дом в стране.

Сообщается, что Роналду платил четверть миллиона ежемесячно за 17 номеров на двух этажах, в которых размещались он сам, его семья и его окружение. Сообщается, что португалец и его родные уже покинули отель.

Неясно, где именно живет Роналду, хотя предполагается, что это эксклюзивный комплекс с высоким уровнем безопасности и легким доступом к ресторанам, магазинам, спортзалам и другим удобствам. Не было никаких предположений о том, что Роналду купил этот дом, и вполне возможно, что он снимает его. Одним из районов, которые рассматривал Роналду при переезде, был Аль-Мухаммадия, одно из лучших мест в Саудовской Аравии, а другим — Аль-Накхил, место с лучшими школами для обучения его детей.