Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИталия. Серия А 2022/2023

«Торино» может не отпустить Миранчука на ближайшие матчи сборной России

сегодня, 12:39

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти заявил, что итальянский клуб может не отпустить полузащитника Алексея Миранчука на ближайшие товарищеские матчи сборной России.

Отпустим ли Миранчука в сборную на товарищеский матч? Есть вероятность, что нет. На данный момент мы не общаемся с российской федерацией. Когда его вызовут, тогда посмотрим, как будут обстоять дела.

23 марта сборная России сыграет контрольный матч против сборной Ирана.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Экс-президент «Ювентуса» объяснил, зачем нужна Суперлига
Сегодня, 13:29
Энцо Фернандес: «Надеюсь, что „Челси“ выкупит права на Жоау Фелиша»
Сегодня, 11:33
Эмилиано Мартинес назвал Ди Марию лучшим игроком финала чемпионата мира
Сегодня, 10:19
Сарри раскритиковал состояние поля стадиона «ЧФР Клужа»
Вчера, 23:59
Анчелотти: «Коррупции нет ни в испанском футболе, ни в Европе»
Вчера, 22:47
Гвардиола: «Люди думали, что мы победим 5:0. Это невозможно»
23 февраля
Сортировать
Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 13:57
Тут многое зависит от позиции самого игрока.
112910415
112910415
сегодня в 13:47
сборной России сейчас без разницы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:22
Чего парня на товарняки из далека дёргать...
У Карпина других чтоли Миранчуков нету...
В Локо по моему ещё один играет...
lotsman
lotsman
сегодня в 12:54
На товарищеские матчи и не обязательно. Пусть Валера наигрывает другой состав.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:49
«Торино» может не отпустить Миранчука на ближайшие матчи сборной России.
Теперь из-за не дружественных действий руководства клуба Торино, сборная России может лишиться путёвки на Чемпионат мира !)
d85tyvfxs57r
d85tyvfxs57r
сегодня в 12:48
А зачем он нужен в товарнике
Брулин
Брулин
сегодня в 12:44
Чорлука о Миранчуке: «Его карьера должна быть лучше. Многие были хуже, но добились большего. Когда Леше тяжело, он не хочет»
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:42
Вообще то и правильно сделают - у него поперла игра, «Торино» в Серии А далёк от "шоколада"...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 