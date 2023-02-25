«Торино» может не отпустить Миранчука на ближайшие матчи сборной России.

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти заявил, что итальянский клуб может не отпустить полузащитника на ближайшие товарищеские матчи сборной России.

Отпустим ли Миранчука в сборную на товарищеский матч? Есть вероятность, что нет. На данный момент мы не общаемся с российской федерацией. Когда его вызовут, тогда посмотрим, как будут обстоять дела.