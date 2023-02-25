«Торино» может не отпустить Миранчука на ближайшие матчи сборной России.

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти заявил, что итальянский клуб может не отпустить полузащитника Алексея Миранчука на ближайшие товарищеские матчи сборной России.
Отпустим ли Миранчука в сборную на товарищеский матч? Есть вероятность, что нет. На данный момент мы не общаемся с российской федерацией. Когда его вызовут, тогда посмотрим, как будут обстоять дела.
23 марта сборная России сыграет контрольный матч против сборной Ирана.
У Карпина других чтоли Миранчуков нету...
В Локо по моему ещё один играет...
У Карпина других чтоли Миранчуков нету...
В Локо по моему ещё один играет...
Теперь из-за не дружественных действий руководства клуба Торино, сборная России может лишиться путёвки на Чемпионат мира !)
Теперь из-за не дружественных действий руководства клуба Торино, сборная России может лишиться путёвки на Чемпионат мира !)