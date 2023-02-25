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Энцо Фернандес: «Надеюсь, что „Челси“ выкупит права на Жоау Фелиша»

сегодня, 11:33

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес высоко отозвался об игровых качествах нападающего Жоау Фелиша, который выступает за «синих» на правах аренды из «Атлетико».

Жоау Фелиш — отличный игрок. Фантастический футболист. Он ключевой игрок для нас, будем надеяться, что «Челси» сделает все возможное, чтобы сохранить его в июне.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 12:19
Фелиш хорош. Начал конечно не очень…с прямой красной карточки в первой же игре и пропустил 3 матча следовательно. Ну а после возвращения играл, как один из лучших. Не всегда везёт правда, то перекладины, то штанги.
Сам хочет остаться в Челси говорил в интервью.
Можно будет летом попробовать обменять с доплатой на бельгийское плаксливое бревно.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:18
Поди кореша?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:37
Игрок может и супер, а команда в ж..пе.
Гость
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