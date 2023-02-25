Энцо Фернандес: «Надеюсь, что „Челси“ выкупит права на Жоау Фелиша»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес высоко отозвался об игровых качествах нападающего Жоау Фелиша, который выступает за «синих» на правах аренды из «Атлетико».
Жоау Фелиш — отличный игрок. Фантастический футболист. Он ключевой игрок для нас, будем надеяться, что «Челси» сделает все возможное, чтобы сохранить его в июне.
Сам хочет остаться в Челси говорил в интервью.
Можно будет летом попробовать обменять с доплатой на бельгийское плаксливое бревно.
Сам хочет остаться в Челси говорил в интервью.
Можно будет летом попробовать обменять с доплатой на бельгийское плаксливое бревно.