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Эмилиано Мартинес назвал Ди Марию лучшим игроком финала чемпионата мира

сегодня, 10:19
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес назвал Анхеля Ди Марию лучшим игроком финала чемпионата мира в Катаре против сборной Франции.

Ди Мария, который не играл в полуфинале и четвертьфинале, в финале был лучшим игроком финальной встречи ЧМ. Когда Анхель покидал поле, я аплодировал ему. Я считаю, что он принёс нам победу в финале чемпионата мира.

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Все комментарии
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 14:10
ни те, не нынешние французы не вызывают абсолютно никаких симпатий
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 14:05
Ну это ни вина димарии. Он обвел игрока и упал. А судья назначил не самый правильный пенальти.
112910415
112910415
сегодня в 13:51
Анхель был невероятно полезен и дико эффективен !
протон
протон
сегодня в 13:16
35 лет, выиграл всё, что можно и на клубном уровне и со сборной, но категорически отказывается думать о почётном завершении карьеры на родине. До сих пор голоден до побед. Человек невероятной мотивации и один из определяющих игроков своего поколения.
Ди Мария - это теневое оружие Аргентины. Пока все отвлекаются на Месси и пытаются его закрыть, Ди Мария получает свободные зоны, благодаря которым создаёт остроту. А исполнительское мастерство и реализация у него всегда на высоте.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
сегодня в 13:11
Маленькая поправочка.
Ди Мария не заработал, а нарисовал пенальти..., против которого французы больно не протестовали.
a24e6erbqd3t
a24e6erbqd3t
сегодня в 13:06
Специалисты и болельщики выбрали Месси лучшим игроком финала и скорее всего так оно и есть.
Ди Мария же в финале сыграл всего 64 минуты, но за отведённое время, а точнее в первом тайме он был не удержим, цеплялся за каждый мяч, не уступал более молодым игрокам как своим, так и французам.
Как будто это был его последний матч в жизни, для него завтра не существовало, было только этот матч и всё и он отдавал последние силы не только в матче, а как казалось он готов был отдать жизнь за победу.
Даже потеряв все силы после замены он жил этим матчем на скамейке запасных, он был весь на поле.
Ди Мария это один из героев этого чемпионата и всей Аргентины.


P.S. Ди Мария до чемпионата мира говорил, что это будет последний для него турнир, но я надеюсь он передумает и как минимум один матч сыграет в футболке с тремя чемпионскими звёздами. Он просто обязан это сделать, не только для себя, а для всей Аргентины и поклонников этой сборной.
ЦСКА 06
ЦСКА 06
сегодня в 12:49
Ди мария заработал пенальти и забил гол. И после его ухода с поля игра Аргентины исчезла. Он выжигал свою бровку. Однозначно лучший в составе Сборной Аргентины
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:39
Ди Мария и Мбаппе были лучшими в финале.
Месси был хорош в актерском плане , особенно когда на него поляк упал.
Брулин
Брулин
сегодня в 12:33
Потому и стали чемпионами. Это НЕ команда одного игрока, каждый внёс лепту, тащил и бился. От Мартинеса до Эрнандеса, от МакАллистера до Ди Поля. А не только старички
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:17
Каждый внёс свою лепту в победу.
adekvat
adekvat ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 12:05
Один из многих но на своей бровке был лучшим.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 11:58
Лучшим в финале был Мартинес...
sir_Alex
sir_Alex ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 11:57
Думаю, уже позвонил Мартинесу и сделал ему строгий выговор)))
Elliada
Elliada
сегодня в 11:24
У каждого своё мнение. Я бы не назвал Ди Марию лучшим игроком. Но он точно был одним из лучших. Заработал пенальти + гол. Звание лучшего игрока между собой должны разделить Месси и Мартинес.
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 11:06
Вадим Евсеев назвал Эмилиано Мартинеса своим уполномоченным по невербальной передаче культурного наследия валлийского народа мировой общественности
cska1948
cska1948
сегодня в 10:57
А я считал и считаю, что чемпионат мира выиграл вратарь Мартинес. Ведь именно он выиграл четвертьфинал у Нидерландов и финал у Франции. Полевые игроки в полуфинале и финале сыграли вничью. А серии пенальти в этих матчах выиграл Мартинес!
wrathofkillx
wrathofkillx ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 10:54
Это не португальский балласт, чтобы быть против
sova147
sova147
сегодня в 10:47
Каждый имеет право на свой выбор!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:40
Эмилиано Мартинес назвал Ди Марию лучшим игроком финала чемпионата мира .
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 10:32
Думаю гном будет против такого мнения
agent Smith
agent Smith
сегодня в 10:31
Анхель был одним из, но всё-таки не лучшим.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:30, ред.
Да что ты себе позволяешь !!!
Вон из сборной....вратаришка....!!!!
?
8udqftup9u59
8udqftup9u59
сегодня в 10:30
А Ди Мария назвал Мартинеса лучшим сурдопереводчиком с аргентинского на французский
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:27
Ну тут мнение расходится. Там многие были хороши...
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