Эмилиано Мартинес назвал Ди Марию лучшим игроком финала чемпионата мира .

Вратарь сборной Аргентины назвал Анхеля Ди Марию лучшим игроком финала чемпионата мира в Катаре против сборной Франции.

Ди Мария, который не играл в полуфинале и четвертьфинале, в финале был лучшим игроком финальной встречи ЧМ . Когда Анхель покидал поле, я аплодировал ему. Я считаю, что он принёс нам победу в финале чемпионата мира.