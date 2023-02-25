Эмилиано Мартинес назвал Ди Марию лучшим игроком финала чемпионата мира .

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес назвал Анхеля Ди Марию лучшим игроком финала чемпионата мира в Катаре против сборной Франции.
Ди Мария, который не играл в полуфинале и четвертьфинале, в финале был лучшим игроком финальной встречи ЧМ. Когда Анхель покидал поле, я аплодировал ему. Я считаю, что он принёс нам победу в финале чемпионата мира.
Ди Мария же в финале сыграл всего 64 минуты, но за отведённое время, а точнее в первом тайме он был не удержим, цеплялся за каждый мяч, не уступал более молодым игрокам как своим, так и французам.
Как будто это был его последний матч в жизни, для него завтра не существовало, было только этот матч и всё и он отдавал последние силы не только в матче, а как казалось он готов был отдать жизнь за победу.
Даже потеряв все силы после замены он жил этим матчем на скамейке запасных, он был весь на поле.
Ди Мария это один из героев этого чемпионата и всей Аргентины.
P.S. Ди Мария до чемпионата мира говорил, что это будет последний для него турнир, но я надеюсь он передумает и как минимум один матч сыграет в футболке с тремя чемпионскими звёздами. Он просто обязан это сделать, не только для себя, а для всей Аргентины и поклонников этой сборной.
Ди Мария же в финале сыграл всего 64 минуты, но за отведённое время, а точнее в первом тайме он был не удержим, цеплялся за каждый мяч, не уступал более молодым игрокам как своим, так и французам.
Как будто это был его последний матч в жизни, для него завтра не существовало, было только этот матч и всё и он отдавал последние силы не только в матче, а как казалось он готов был отдать жизнь за победу.
Даже потеряв все силы после замены он жил этим матчем на скамейке запасных, он был весь на поле.
Ди Мария это один из героев этого чемпионата и всей Аргентины.
P.S. Ди Мария до чемпионата мира говорил, что это будет последний для него турнир, но я надеюсь он передумает и как минимум один матч сыграет в футболке с тремя чемпионскими звёздами. Он просто обязан это сделать, не только для себя, а для всей Аргентины и поклонников этой сборной.
Ди Мария - это теневое оружие Аргентины. Пока все отвлекаются на Месси и пытаются его закрыть, Ди Мария получает свободные зоны, благодаря которым создаёт остроту. А исполнительское мастерство и реализация у него всегда на высоте.
Ди Мария - это теневое оружие Аргентины. Пока все отвлекаются на Месси и пытаются его закрыть, Ди Мария получает свободные зоны, благодаря которым создаёт остроту. А исполнительское мастерство и реализация у него всегда на высоте.