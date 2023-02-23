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Гвардиола: «Люди думали, что мы победим 5:0. Это невозможно»

сегодня, 08:16
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил ничью в матче Лиги чемпионов против клуба «РБ Лейпциг» (1:1).

«Лейпциг» заставил нас двигаться вперед, подниматься выше, но после пропущенного гола мы вернулись и отыграли достойные 15-20 минут. У нас были неплохие моменты, результат будет решаться в Манчестере. Я доволен матчем. Я доволен всем поединком, не только первым таймом.

Чего вы ждали? Мы здесь играли товарищеский матч? Сколько игр «Лейпцига» вы видели? Люди думали, что мы победим 5:0. Это невозможно. У нас 4 игры за 10 дней, перелеты. Мы хороший коллектив, но, извините, мы не смогли победить 4:0.

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Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
сегодня в 10:27
Да ты зае.. бал, как не посиавишь на твою команду, всегда проиграешь
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:21
У Реала тоже 4 игры за 10 дней...
Только Анчелотти не жалуется......а просто все их выиграл...
salleeh
salleeh
сегодня в 10:13
Ну да, второй тайм Сити играл, как будто к боку Гвардиолы приставили Шмайстер…
Ironigor
Ironigor
сегодня в 09:43, ред.
Гвардиола: «Люди думали, что мы победим 5:0. Это невозможно» .

Да и кто же так мог подумать, кроме вашего ЭГО ?!)

Ведь не так давно вы товарищ Хосеп им проигрывали, а точнее в шестом туре Лиги Чемпионов прошлого сезона со счётом 2:1! Да и первый матч у себя на родном стадионе Сити выиграл крупно, но не с нулём. А Лейпциг смогли наколотить аж три мяча вам ,где итоговый счёт был 6:3.

Так что наврядли кто мог подумать что вы сможете одолеть Лейпциг 5:0 , ещё и играя на их поле, кроме вашего самолюбия !)

Ну вот как-то так , а получается в итоге всего-то, - 1:1 !)

Огромное расхождение между думали 5:0 и фактом 1:1 , не правда ли, Хосеп !?)
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 09:19
Извинения не принимаются, нет вам прощения
adekvat
adekvat
сегодня в 09:12
С таким составом можно было хотя бы 2:1 попробовать выиграть.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 09:11
Это неправильно подход. Зная сити им надо постараться раньше решать исход. Ответный матч они намного хуже играют. Лион тоттенхэм Ливерпуль реал не дадут соврать
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 09:08
Повезло сити с сеткой, Порту, Интер, Лейпциг, другая сетка просто бомба, Реал, Псж, Бавария, Ливерпуль
Gahi
Gahi
сегодня в 08:53
Тем интереснее будет ответная игра, какая же из команд продолжит бороться за трофей🏆. Удачи
shlomo2
shlomo2
сегодня в 08:51
Люди думали, что вы просто победите....
112910415
112910415
сегодня в 08:47
а 2-0 нельзя было ?
нечитайло
нечитайло
сегодня в 08:34
Дома отыграетесь
ОПС
ОПС
сегодня в 08:33
Хоть так сыграли в гостях. Но все решится в ответке. А это футбол и всякое бывает.
Elliada
Elliada
сегодня в 08:29
Я тоже так думал. Но, когда Сити сел в оборону и не изменил игру после пропущенного гола, понял, что играют на ничью. Поэтому замены не сделал. Решили в домашнем матче все решить
Гость
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