Гвардиола: «Люди думали, что мы победим 5:0. Это невозможно» .

Главный тренер «Манчестер Сити» оценил ничью в матче Лиги чемпионов против клуба «РБ Лейпциг» (1:1).

«Лейпциг» заставил нас двигаться вперед, подниматься выше, но после пропущенного гола мы вернулись и отыграли достойные 15-20 минут. У нас были неплохие моменты, результат будет решаться в Манчестере. Я доволен матчем. Я доволен всем поединком, не только первым таймом.

Чего вы ждали? Мы здесь играли товарищеский матч? Сколько игр «Лейпцига» вы видели? Люди думали, что мы победим 5:0. Это невозможно. У нас 4 игры за 10 дней, перелеты. Мы хороший коллектив, но, извините, мы не смогли победить 4:0.