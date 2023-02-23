Гвардиола: «Люди думали, что мы победим 5:0. Это невозможно» .

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил ничью в матче Лиги чемпионов против клуба «РБ Лейпциг» (1:1).
«Лейпциг» заставил нас двигаться вперед, подниматься выше, но после пропущенного гола мы вернулись и отыграли достойные 15-20 минут. У нас были неплохие моменты, результат будет решаться в Манчестере. Я доволен матчем. Я доволен всем поединком, не только первым таймом.
Чего вы ждали? Мы здесь играли товарищеский матч? Сколько игр «Лейпцига» вы видели? Люди думали, что мы победим 5:0. Это невозможно. У нас 4 игры за 10 дней, перелеты. Мы хороший коллектив, но, извините, мы не смогли победить 4:0.
Только Анчелотти не жалуется......а просто все их выиграл...
Только Анчелотти не жалуется......а просто все их выиграл...
Да и кто же так мог подумать, кроме вашего ЭГО ?!)
Ведь не так давно вы товарищ Хосеп им проигрывали, а точнее в шестом туре Лиги Чемпионов прошлого сезона со счётом 2:1! Да и первый матч у себя на родном стадионе Сити выиграл крупно, но не с нулём. А Лейпциг смогли наколотить аж три мяча вам ,где итоговый счёт был 6:3.
Так что наврядли кто мог подумать что вы сможете одолеть Лейпциг 5:0 , ещё и играя на их поле, кроме вашего самолюбия !)
Ну вот как-то так , а получается в итоге всего-то, - 1:1 !)
Огромное расхождение между думали 5:0 и фактом 1:1 , не правда ли, Хосеп !?)
Да и кто же так мог подумать, кроме вашего ЭГО ?!)
Ведь не так давно вы товарищ Хосеп им проигрывали, а точнее в шестом туре Лиги Чемпионов прошлого сезона со счётом 2:1! Да и первый матч у себя на родном стадионе Сити выиграл крупно, но не с нулём. А Лейпциг смогли наколотить аж три мяча вам ,где итоговый счёт был 6:3.
Так что наврядли кто мог подумать что вы сможете одолеть Лейпциг 5:0 , ещё и играя на их поле, кроме вашего самолюбия !)
Ну вот как-то так , а получается в итоге всего-то, - 1:1 !)
Огромное расхождение между думали 5:0 и фактом 1:1 , не правда ли, Хосеп !?)