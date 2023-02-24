Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига Конференций 2022/2023

Сарри раскритиковал состояние поля стадиона «ЧФР Клужа»

вчера, 23:59
ЧФР КлужЛоготип футбольный клуб ЧФР Клуж (Бухарест)0 : 0Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри критически отозвался о состоянии поля на стадионе «ЧФР Клужа» после ответного матча 1/16 финала Лиги Конференций (0:0).

Мы не могли играть здесь в футбол. Хорошо приспособились к спорту, похожему на футбол, но не к футболу, потому что поле было совершенно непригодным для игры. Постоянно слышу, как УЕФА говорит об уважении, но они очень мало уважают футбол и игроков, если просят их играть на таких покрытиях. Это просто не футбол. Тем не менее, мы выступили хорошо, и жаль, что не выиграли.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Анчелотти: «Коррупции нет ни в испанском футболе, ни в Европе»
Вчера, 22:47
Гвардиола: «Люди думали, что мы победим 5:0. Это невозможно»
23 февраля
Холанд оценил выступления Мбаппе
23 февраля
Невилл назвал трансфер, который может быть крупнейшим в американском спорте
22 февраля
Фердинанд о победе «Реала»: «Была показана отчетливая разница в классе»
22 февраля
Марез верит в победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
22 февраля
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 01:33
Прошли дальше, и слава богу.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 