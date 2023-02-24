Сарри раскритиковал состояние поля стадиона «ЧФР Клужа»

Главный тренер «Лацио» критически отозвался о состоянии поля на стадионе «ЧФР Клужа» после ответного матча 1/16 финала Лиги Конференций (0:0).

Мы не могли играть здесь в футбол. Хорошо приспособились к спорту, похожему на футбол, но не к футболу, потому что поле было совершенно непригодным для игры. Постоянно слышу, как УЕФА говорит об уважении, но они очень мало уважают футбол и игроков, если просят их играть на таких покрытиях. Это просто не футбол. Тем не менее, мы выступили хорошо, и жаль, что не выиграли.