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Рефери из Ла Лиги подадут в суд на Негрейру

25 февраля 2023, 21:37

Арбитры из Испании могут подать в суд на вице-президента испанского судейского комитета Хосе Марию Энрикеса Негрейру.

Причиной стало «дело Негрейры», связанное с «Барселоной». Ранее судья Хавьер Эстрада Фернандес подал в суд на чиновника, его сына и компанию, через которые они получали платежи от каталонцев. Сообщается, что другие рефери вдохновились этим поступком Фернандеса и не хотят оставаться безучастными, ведь главным вопросом здесь является их профессиональная порядочность.

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Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ протон (раскрыть)
26 февраля в 16:44
Откуда инфа что они переводились через банки и о них было известно

1 ни один клуб ла лиге не имеет право платить главе сулейства. На каком основании вообще барса ему платила?

2 какой арбитр признается в этом? Его самого посадят

3 есть ли свидетелтства то что Ногейра пытался влиять?
Конечно есть, хотя бы тот факт что в двух сезонах плдряд ворота барсы не ставили


Мадрид" решил никак не комментировать судейский скандал вокруг "Барселоны", поскольку клуб с 2011 года постоянно указывал на различные моменты по данному вопросу. Теперь руководство "сливочных" считает, что "комментировать и заниматься этим вопросом должны те, кто не слушал нас в течение многих лет".

Ещё 12 лет назад "Реал Мадрид" подавал в местную федерацию различные протесты, отправлял письма, публикации в СМИ, видео и инсайды. Многое из этого не было обнародовано, поскольку этого не хотели другие клубы Ла Лиги, которые теперь подписали письмо против "Барселоны" (и которое отказался подписывать "Реал Мадрид")
112910415
112910415
26 февраля в 04:51
не любили они начальника
протон
протон
26 февраля в 00:45
Эту историю пытаются превратить в какой-то фарс. Сами по себе выплаты ничего не значат - они проведены через банковские операции. Из никто не прятал. Это не взятка под столом.

СМИ намекают на коррупцию. Ну, так вникайте в этот вопрос. Идите сразу от значимого: Негрейра в силу служебного положения мог заставлять арбитров подсуживать Барселоне.

Вопрос N 1. Они подсуживали? Все матчи в записи есть, общее впечатление от судейства известно. Какие конкретные выводы по предвзятому судейству есть у тех, кто раскручивает это дело? Есть что сказать по существу?

Вопрос N 2. Допросите арбитров, работающих на матчах Барселоны в Ла Лиге в 2001-2018 гг. предлагал ли им Негрейра подсуживать Барсе? Да или нет?

Вопрос N 3. Есть ли хоть какое-то свидетельство того, что Негрейра пытался влиять на работу судей в пользу Барселоны?

Никто не занимается вышеперечисленным. Все прилепились к выплатам, которые сами по себе ничего не доказывают!
Ironigor
Ironigor
25 февраля в 22:13, ред.
Нарастает настоящий конфуз Негрейру , с зацепом и Барселоне достанется !)
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