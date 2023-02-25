Рефери из Ла Лиги подадут в суд на Негрейру

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25 февраля 2023, 21:37

Арбитры из Испании могут подать в суд на вице-президента испанского судейского комитета Хосе Марию Энрикеса Негрейру.

Причиной стало «дело Негрейры», связанное с «Барселоной». Ранее судья подал в суд на чиновника, его сына и компанию, через которые они получали платежи от каталонцев. Сообщается, что другие рефери вдохновились этим поступком Фернандеса и не хотят оставаться безучастными, ведь главным вопросом здесь является их профессиональная порядочность.