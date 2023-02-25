Рефери из Ла Лиги подадут в суд на Негрейру

Арбитры из Испании могут подать в суд на вице-президента испанского судейского комитета Хосе Марию Энрикеса Негрейру.
Причиной стало «дело Негрейры», связанное с «Барселоной». Ранее судья Хавьер Эстрада Фернандес подал в суд на чиновника, его сына и компанию, через которые они получали платежи от каталонцев. Сообщается, что другие рефери вдохновились этим поступком Фернандеса и не хотят оставаться безучастными, ведь главным вопросом здесь является их профессиональная порядочность.
1 ни один клуб ла лиге не имеет право платить главе сулейства. На каком основании вообще барса ему платила?
2 какой арбитр признается в этом? Его самого посадят
3 есть ли свидетелтства то что Ногейра пытался влиять?
Конечно есть, хотя бы тот факт что в двух сезонах плдряд ворота барсы не ставили
Мадрид" решил никак не комментировать судейский скандал вокруг "Барселоны", поскольку клуб с 2011 года постоянно указывал на различные моменты по данному вопросу. Теперь руководство "сливочных" считает, что "комментировать и заниматься этим вопросом должны те, кто не слушал нас в течение многих лет".
Ещё 12 лет назад "Реал Мадрид" подавал в местную федерацию различные протесты, отправлял письма, публикации в СМИ, видео и инсайды. Многое из этого не было обнародовано, поскольку этого не хотели другие клубы Ла Лиги, которые теперь подписали письмо против "Барселоны" (и которое отказался подписывать "Реал Мадрид")
1 ни один клуб ла лиге не имеет право платить главе сулейства. На каком основании вообще барса ему платила?
2 какой арбитр признается в этом? Его самого посадят
3 есть ли свидетелтства то что Ногейра пытался влиять?
Конечно есть, хотя бы тот факт что в двух сезонах плдряд ворота барсы не ставили
Мадрид" решил никак не комментировать судейский скандал вокруг "Барселоны", поскольку клуб с 2011 года постоянно указывал на различные моменты по данному вопросу. Теперь руководство "сливочных" считает, что "комментировать и заниматься этим вопросом должны те, кто не слушал нас в течение многих лет".
Ещё 12 лет назад "Реал Мадрид" подавал в местную федерацию различные протесты, отправлял письма, публикации в СМИ, видео и инсайды. Многое из этого не было обнародовано, поскольку этого не хотели другие клубы Ла Лиги, которые теперь подписали письмо против "Барселоны" (и которое отказался подписывать "Реал Мадрид")
СМИ намекают на коррупцию. Ну, так вникайте в этот вопрос. Идите сразу от значимого: Негрейра в силу служебного положения мог заставлять арбитров подсуживать Барселоне.
Вопрос N 1. Они подсуживали? Все матчи в записи есть, общее впечатление от судейства известно. Какие конкретные выводы по предвзятому судейству есть у тех, кто раскручивает это дело? Есть что сказать по существу?
Вопрос N 2. Допросите арбитров, работающих на матчах Барселоны в Ла Лиге в 2001-2018 гг. предлагал ли им Негрейра подсуживать Барсе? Да или нет?
Вопрос N 3. Есть ли хоть какое-то свидетельство того, что Негрейра пытался влиять на работу судей в пользу Барселоны?
Никто не занимается вышеперечисленным. Все прилепились к выплатам, которые сами по себе ничего не доказывают!
СМИ намекают на коррупцию. Ну, так вникайте в этот вопрос. Идите сразу от значимого: Негрейра в силу служебного положения мог заставлять арбитров подсуживать Барселоне.
Вопрос N 1. Они подсуживали? Все матчи в записи есть, общее впечатление от судейства известно. Какие конкретные выводы по предвзятому судейству есть у тех, кто раскручивает это дело? Есть что сказать по существу?
Вопрос N 2. Допросите арбитров, работающих на матчах Барселоны в Ла Лиге в 2001-2018 гг. предлагал ли им Негрейра подсуживать Барсе? Да или нет?
Вопрос N 3. Есть ли хоть какое-то свидетельство того, что Негрейра пытался влиять на работу судей в пользу Барселоны?
Никто не занимается вышеперечисленным. Все прилепились к выплатам, которые сами по себе ничего не доказывают!