Адвокат Майорги должен выплатить Роналду 334 тысячи долларов

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вчера, 16:24

Адвокат Кэтрин Майорги должен выплатить нападающему клуба «Аль-Наср» денежную компенсацию.

Согласно постановлению Окружного суда Лас-Вегаса, адвокат бывшей модели, которая ранее обвиняла Роналду в изнасиловании, обязан выплатить футболисту 334 637 долларов. Со стороны адвоката Лесли Стовалла выявлены «недобросовестные действия». Судья Дженнифер Дорси полагает, что Стовалл действовал, опираясь на документы, полученные незаконным путем. В них подробно описаны разговоры между Роналду и его адвокатами по вопросу обвинений в изнасиловании.

Судебный процесс начался в сентябре 2018 года после того как Майорга подала иск об изнасиловании в номере отеля в июне 2009 года. Майорга утверждала, что португалец дал ей 375 тысяч долларов за молчание, футболист позднее подтвердил факт передачи денег.

В октябре 2020 года женщина решила возобновить судебные разбирательства с Роналду, намереваясь доказать, что она не смогла разобраться в условиях договора о неразглашении, который был заключен в 2010 году.