CAS к 3 марта вынесет решение по апелляции «Зенита» об удалении футболистов

Заключение по жалобе «Зенита» на решение РФС дисквалифицировать трех футболистов команды по итогам домашнего поединка Кубка России против «Спартака» будет вынесено Спортивным арбитражным судом ( CAS ) к 3 марта. В пресс-службе CAS дали комментарий по теме:

Касательно процедуры ФК «Зенит» против Российского футбольного союза ( РФС ), которая находится на рассмотрении Спортивного арбитражного суда ( CAS ) в Лозанне в Швейцарии, доводим до вашего сведения, что стороны договорились об ускоренной процедуре и что окончательное решение будет вынесено к 3 марта 2023 года. По согласованию сторон дело будет решать единоличный арбитр на основании письменных представлений сторон, без проведения слушания.