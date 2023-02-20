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CAS к 3 марта вынесет решение по апелляции «Зенита» об удалении футболистов

вчера, 23:50

Заключение по жалобе «Зенита» на решение РФС дисквалифицировать трех футболистов команды по итогам домашнего поединка Кубка России против «Спартака» будет вынесено Спортивным арбитражным судом (CAS) к 3 марта. В пресс-службе CAS дали комментарий по теме:

Касательно процедуры ФК «Зенит» против Российского футбольного союза (РФС), которая находится на рассмотрении Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне в Швейцарии, доводим до вашего сведения, что стороны договорились об ускоренной процедуре и что окончательное решение будет вынесено к 3 марта 2023 года. По согласованию сторон дело будет решать единоличный арбитр на основании письменных представлений сторон, без проведения слушания.

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Зенит
Источник: tass.ru
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Все комментарии
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 08:59
понять не возможно ну наказали и что все по делу, нет голубая флотилия раздула аж до лозаны .
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:25
Решение этого органа не обязательно для исполнения у нас.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:19
Один будет решать, даже посоветоваться не с кем.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 06:48
В честь 23 февраля всех амнистируют!
adekvat
adekvat
сегодня в 06:22
Зачем после драки кулаками махать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:45
Зря они это всё затеяли.
Драка была, драчунов наказали.
Что ещё надо?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:28
Осталось немного подождать , а потом если, что не так ещё ,что ни будь предпринять.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 00:17
Вот уж позорище этот Газпром !
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