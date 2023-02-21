Алвеса не выпустили под залог

1676973590

сегодня, 12:59

Бывшего защитника «Барселоны» не выпустят под залог.

Суд оставил футболиста под стражей до проведения судебного разбирательства. Ранее защита игрока в лице адвоката Кристобаля Мартелла пыталась добиться смягчения мер, предлагая варианты с оставлением паспорта, ношением телематического браслета (который бы определял местонахождение Даниэля), уплатой любого необходимого залога, а также ежедневным присутствием Алвеса в здании суда. Дата суда на данный момент неизвестна.

Напомним, бразильца обвиняют в сексуальных домогательствах к женщине на дискотеке в Каталонии.