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Алвеса не выпустили под залог

сегодня, 12:59

Бывшего защитника «Барселоны» Дани Алвеса не выпустят под залог.

Суд оставил футболиста под стражей до проведения судебного разбирательства. Ранее защита игрока в лице адвоката Кристобаля Мартелла пыталась добиться смягчения мер, предлагая варианты с оставлением паспорта, ношением телематического браслета (который бы определял местонахождение Даниэля), уплатой любого необходимого залога, а также ежедневным присутствием Алвеса в здании суда. Дата суда на данный момент неизвестна.

Напомним, бразильца обвиняют в сексуальных домогательствах к женщине на дискотеке в Каталонии.

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shur
shur ответ Gourcuff Yohanne (раскрыть)
сегодня в 16:15
...бразилец или испанец, какая разница, конец то у всех одинаковый, размеры иолько разные...!!!
FenixSL
FenixSL ответ Gourcuff Yohanne (раскрыть)
сегодня в 14:46
паспорта Испании то есть у него нет, играя за Барсу столько лет?)
или они его за легионера держали по твоему?
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
сегодня в 13:51
Алвес бразилец а не испанец
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:14
У них пример Промеса перед глазами...
Гость
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