В Италии хотят отправить Робиньо в тюрьму за изнасилование

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сегодня, 14:27

Бывший нападающий «Реала» и «Милана» , осуждённый на 9 лет за изнасилование, может отправиться в тюрьму.

Итальянский суд обратился к бразильскому правительству, чтобы экс-футболисты отправился за решетку, потому что он скрывается от правосудия у себя на родине.

Сейчас Робиньо ведёт спокойную жизнь в Сантосе. В прошлом году миланская прокуратура потребовала его экстрадиции и выдала международный ордер на арест. Этот запрос означает, что Робиньо не может путешествовать в те страны, у которых есть соглашение об экстрадиции с Италией, потому что сразу же будет арестован и отправлен в южную Европу для отбытия наказания.