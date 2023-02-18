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В Италии хотят отправить Робиньо в тюрьму за изнасилование

сегодня, 14:27

Бывший нападающий «Реала» и «Милана» Робиньо, осуждённый на 9 лет за изнасилование, может отправиться в тюрьму.

Итальянский суд обратился к бразильскому правительству, чтобы экс-футболисты отправился за решетку, потому что он скрывается от правосудия у себя на родине.

Сейчас Робиньо ведёт спокойную жизнь в Сантосе. В прошлом году миланская прокуратура потребовала его экстрадиции и выдала международный ордер на арест. Этот запрос означает, что Робиньо не может путешествовать в те страны, у которых есть соглашение об экстрадиции с Италией, потому что сразу же будет арестован и отправлен в южную Европу для отбытия наказания.

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Робиньо
Перевод с as.com
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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:50
Будет сидеть дома и асё будет норм!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 15:19
Что ж вам все чешиться не вовремя
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:19
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 15:17
    Надоть его в темницу заточить)
    Великий Пуховик
    Великий Пуховик
    сегодня в 15:13
    Если так и дальше пойдёт, то в футбол скоро будут играть только гомосексуалисты и импотенты.
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 14:35
    Не правда ли у нас в стране есть похожая ситуация?
    Гость
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