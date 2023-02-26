«Манчестер Юнайтед» переиграл «Ньюкасл» и взял Кубок Английской Лиги

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в финальном матче Кубка Английской Лиги (2:0).
Счет открыл Каземиро на 33-й минуте, удвоил преимущество команды автогол Свена Ботмана на 39-й.
В прошлый раз этот трофей взял «Ливерпуль».
|Манчестер Юнайтед2 : 0Ньюкасл Юнайтед
|Матч завершен
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в финальном матче Кубка Английской Лиги (2:0).
Счет открыл Каземиро на 33-й минуте, удвоил преимущество команды автогол Свена Ботмана на 39-й.
В прошлый раз этот трофей взял «Ливерпуль».
Айс Ван Рида и остальных стретфордцев с победой!)
Айс Ван Рида и остальных стретфордцев с победой!)
PS Ньюкасл очень плох после нового года, какие то не понятные потери очков в чемпионате проигрыши участились, будто сорок и Хау сглазили.........
PS Ньюкасл очень плох после нового года, какие то не понятные потери очков в чемпионате проигрыши участились, будто сорок и Хау сглазили.........