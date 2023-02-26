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«Манчестер Юнайтед» переиграл «Ньюкасл» и взял Кубок Английской Лиги

26 февраля 2023, 21:31
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 0Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в финальном матче Кубка Английской Лиги (2:0).

Счет открыл Каземиро на 33-й минуте, удвоил преимущество команды автогол Свена Ботмана на 39-й.

В прошлый раз этот трофей взял «Ливерпуль».

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт dailypost.ng
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Все комментарии
Beka_byaka
Beka_byaka
27 февраля в 11:03
Не представляю чего может добиться Хаг в МЮ, учитывая что он всю карьеру в Аяксе выращивал ребят из академии и добивался успехов. Ещё пару сезонов и у хага не будут проблемы с составом ну совсем. Резерв будет подтягивается из школы... Поздравляю с победой!!!

А теперь представьте как бы он вытащил Барселону на новый уровень.... Эхххх зря упустили такого тренера.
sir_Alex
sir_Alex
27 февраля в 08:05
Надо продолжить в том же духе!
112910415
112910415
27 февраля в 05:02
после известных событий МЮ на мощном подъёме !
Октябрь 1917
Октябрь 1917
27 февраля в 04:50
Маленький, но трофей...
ДСА
ДСА
27 февраля в 04:43
А казалось, что Ньюкасл способен был побороться.
agent Smith
agent Smith
27 февраля в 04:27
Мои поздравления! В Манчестере сбросили балласт и полетели.
протон
протон
27 февраля в 00:06
Некоторые говорят чушь по поводу Тен Хага, якобы нынешняя форма "МЮ" не его заслуга. Ерунда. Эрик до этого отлично работал, в "Юнайтед" пока что тоже очень хорош. После неудачного старта команда прибавляет и прибавляет. Рисунок игры понятен, команда знает, что делать, знает, за счет чего хочет добиться результата, и добивается его. Сегодня им не помешало и то, что "Ньюкасл" готовился всю неделю, а у "МЮ" еще в четверг была тяжелейшая битва с "Барсой".
Мурат Казбек 1
Мурат Казбек 1
26 февраля в 23:21
МЮ без Роналду стали активнее играть
Agamaga........
Agamaga........ ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
26 февраля в 22:38
Сорвался не случайно, просто сказали "Не твой уровень, дорогой".
Ice van Reed
Ice van Reed
26 февраля в 22:27, ред.
10 Хаг Спасибо!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
26 февраля в 22:26
Ровно 6 лет назад Красные Дьяволы победили святых в финаде это самого кубка
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
26 февраля в 22:24
Красавцы! Поздравляю!
Ice van Reed
Ice van Reed
26 февраля в 22:12
10 хаг пришёл за титулами, а не ради того чтобы чмотреть в зеркало и вернуться сильнее
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ Agamaga........ (раскрыть)
26 февраля в 22:06
Я бы побегал с ними, поиграл. Да только мой трансфер в МЮ сорвался по случайному стечению обстоятельств. И после этого я лег на диван и стал коментатором на соккере. Ты там ещё не всё слёзы выплакал со своей Барсой?
Колобокforever
Колобокforever
26 февраля в 22:06
Бананы не кидали ?
Тогда читать нечего !
Ice van Reed
Ice van Reed
26 февраля в 22:05
Даже соперникам премиальные не помогли, видимо и так сыты деньгами, а в футбол люди играют
Agamaga........
Agamaga........ ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
26 февраля в 22:01
Легко вот так лёжа на диване говорить "нас с победой".
shur
shur
26 февраля в 21:59
....90-ые напомнили, могут когда захотят! С победой!!!
Брулин
Брулин
26 февраля в 21:59
С таким тренером, с таким подбором игроков, с такой игрой и с такой атмосферой в команде можно помечтать в будущем об АПЛ и ЛЧ.
A.S.A
A.S.A
26 февраля в 21:58
Ну что, болельщиков МЮ с очередным трофеем. Для ЭТХ это тоже личное достижение, начинать можно и так
Ice van Reed
Ice van Reed
26 февраля в 21:58
Когда за 2 месяца выиграл кубок
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
26 февраля в 21:55
Кстати Де Хеа с очередным сухарем)) отметка в 200 нулей все ближе и ближе))
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
26 февраля в 21:54
Ответ Тен Хага хейтерам которые его недооценивали и поливали грязью. Вот вам и утешительный приз. А нас с долгожданным трофеем, хоть и таким мелочным. Осталось ЛЕ и АПЛ взять и можно сказать сезон удался! )
DXTK
DXTK
26 февраля в 21:44
МЮ хоть до сих пор обладает ментальностью победителя. Тен хаг выиграл кубок лиги, теперь надо и ЛЕ взять, чтобы сравнятся с Моуриньо в пером же сезоне трофеи.

PS Ньюкасл очень плох после нового года, какие то не понятные потери очков в чемпионате проигрыши участились, будто сорок и Хау сглазили.........
Ice van Reed
Ice van Reed
26 февраля в 21:39
Спасибо Родной!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
26 февраля в 21:38
МЮ ровно 6 лет назад выиграл Кубок Английской Лиги, с тех пор не выигрывал, были финалы но не победы!!!
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
26 февраля в 21:36
Блестящая работа ТХ... МС сейчас лучшая прагматичная команда Европы... Поздравления любителям МЮ...
allemz
allemz
26 февраля в 21:36, ред.
Поздравляю Стретфорд с первым трофеем за 6 лет, даже таким как Кубок Английской лиги, это солидный стимул, такие победы окрыляют и процесс выздоровления идет намного быстрее!)
Айс Ван Рида и остальных стретфордцев с победой!)
Ice van Reed
Ice van Reed
26 февраля в 21:35
МЮ снова Самый титулованный клуб Англии!!!
ЦСКА 06
ЦСКА 06
26 февраля в 21:33
Так держать Манчестер Юнайтед
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