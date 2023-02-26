«Тоттенхэм» обыграл «Челси» в матче Премьер-Лиги

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26 февраля 2023, 18:31

«Тоттенхэм» переиграл «Челси» в поединке 25-го тура АПЛ (2:0).

Оливер Скипп открыл счет на 46-й минуте, а на 82-й Харри Кейн удвоил преимущество команды.

После матча «шпоры» идут на 4-й строчке (45 баллов), «синие» расположились на 10-й позиции (31 пункт).