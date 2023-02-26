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«Тоттенхэм» обыграл «Челси» в матче Премьер-Лиги

26 февраля 2023, 18:31
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Тоттенхэм» переиграл «Челси» в поединке 25-го тура АПЛ (2:0).

Оливер Скипп открыл счет на 46-й минуте, а на 82-й Харри Кейн удвоил преимущество команды.

После матча «шпоры» идут на 4-й строчке (45 баллов), «синие» расположились на 10-й позиции (31 пункт).

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ DXTK (раскрыть)
27 февраля в 20:57
А с этим никто и не спорит 👌🏽 примерно это же и писал ранее, Челси по сути никогда и не претендовал на чемпионство, это было невозможно практически. Но, писать и говорить, как это любят некоторые люди, что Челси ДО покупки был аутсайдером и середняком Англии, вообще не правильно, элементарно, как чуть ниже писал, что клуб с 1996 года не опускался тогда ниже 6-ого места
Romeo 777
Romeo 777 ответ ABir (раскрыть)
27 февраля в 20:52
Иногда добирающийся до ТОП-6 😂🤦🏽‍♂️ вижу, как ознакомился…надеюсь, за Спартак «болеть» у тебя получается лучше.
Мурат Казбек 1
Мурат Казбек 1
26 февраля в 23:37
У Челси мало шансов попасть в 4ку, наверно ЛЕ светит им
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ azkan (раскрыть)
26 февраля в 23:16
Походу вы со своим Бойли много го.. на хапните
azkan
azkan ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
26 февраля в 22:26
После загребского поражения Тухель, который прекрасно справился в кризисный период во время бана Челси, поругался с Боели и Ко.
Боели: Что за результаты?!
ТТ: А что вы хотите? Не купили мне нужных, а купили хз кого!
Боели: Ты не умеешь работать с новыми игроками! И угробили игру!
ТТ: Я обладатель ЛЧ, тренер клубного чемпиона мира, тренер года УЭФА, а ты кто?!
Боели: А я новый хозяин Челси! И уволил Тухеля)

Звучит конечно как анекдот, но это один из версий его увольнения.
А заменить то не кем. Вот и выдернули в срочном порядке Поттера из Брайтона еще и уплатив за него неустойку. А в Брайтоне Поттер хорошо себя показал, со скромным бюджетом он держал Брайтон в середине таблицы и показывал действительно хорошую игру. Только и всего.
Теперь Боели будет доказывать, что он был прав и будет ждать когда же все таки Поттер поймает за хвост удачу и вот тогда сказать всем, что он был прав))
Вот и мы болельщики Челси сидим мучаемся и ждем когда это Боели надоест издеваться над клубом, да и над тренером.
ABir
ABir ответ Romeo 777 (раскрыть)
26 февраля в 22:22
Прежде чем писать, я уже давно ознакомился (не из Ваших комментариев) со «славным» прошлым пенсионеров до 2003 года. Да были всплески, но в целом Челси до 2003 года - заурядный средний клуб АПЛ, иногда добирающийся до топ-6 , но скатывающийся в самое дно турнирной таблицы чемпионата Англии.
azkan
azkan ответ Incredulous (раскрыть)
26 февраля в 21:38
Тупо хочет доказать, что был прав уволив Тухеля и надеется, что Потер выстрелит в ЛЧ. Или в следующем году.
DXTK
DXTK ответ Romeo 777 (раскрыть)
26 февраля в 21:32
Я скажу свое мнение в Англии на титул в конце 90-х и в начале нулевых Челси особо не катировался как претендент и фаворит.

там были основные фавориты - Арсенал МЮ и Ливерпуль, к ним присоединились Ньюкасл и Лидс, а уже 6 шел Челси........

у вас не было нормального, я уж не говорю топового тренера до Абрамовича.....кто вас тренировал играющий тренер Ходдл, его сменил Руд Гуллит, его заменил Виалли с поля сразу на бровку перехоодили, более менее стало когда вас возглавил Раньери........

PS Были у Челси медали АПЛ до Абрамовича разок 3 место в 99 году.....
Romeo 777
Romeo 777
26 февраля в 20:57
Забыл поздравить Тоттенхэм с заслуженной победой и 3 набранными очками 👌🏽
По итогу сезона думаю останутся в 4-ке и будут в ЛЧ (только с Конте ничего там особо не будет светить, если продлит контракт)
Romeo 777
Romeo 777 ответ DXTK (раскрыть)
26 февраля в 20:54, ред.
И да, к слову, но Челси ещё до Абрамовича с середины 90х был регулярно и значительно выше Тоттенхэма…поэтому, очень странно говорить, что Челси был лишь третьим клубом Лондона после Арсенала (по факту) и типа Тоттенхэма
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Mr_Tim (раскрыть)
26 февраля в 20:54
Потому что Поттер англичанин, ему дадут время и шанс. Ведь он не может так позорно уйти.
Но Поттер хорош, мог бы сказать в чем причина таких результатов, может команда его сливает или он допустил ошибку.
Как автоответчик в интервью говорить смысла нет, понятно ведь не за поражением Челси приедет играть в следующем матче.
Romeo 777
Romeo 777 ответ ABir (раскрыть)
26 февраля в 20:52
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adekvat
adekvat ответ протон (раскрыть)
26 февраля в 20:51
Пиндосы оборзели до того что даже в футбол полезли, но тут тоже облом.
Romeo 777
Romeo 777 ответ DXTK (раскрыть)
26 февраля в 20:43
Речи нет, Абрам вывел клуб в регулярную элиту мирового футбола.
Ну а так, вопрос как бы был адресован не тебе, но все же раз уж впрягся за него, как тут любят некоторые ребятки трындеть и злорадствовать, типа до Абрамовича Челси был аутсайдером и середняком, забывая, а точнее не зная, что ещё задолго ДО Абрамовича Челси выигрывал в конце 90х европейские кубки, в Челси играли чемпионы мира и Европы, Челси играл в ЛЧ и КУ, был призером АПЛ, да и вообще с 1996 года не опускался ниже 6-ого места 👌🏽 (до покупки РА)
ABir
ABir ответ Romeo 777 (раскрыть)
26 февраля в 20:42
Там же, где и сейчас
los-desperados
los-desperados
26 февраля в 20:39
так держать гарри поттер
VeniaminS
VeniaminS
26 февраля в 20:31
Что то у Челси все идет не очень хорошо,опять поражение.
ДжонниIIJonni
ДжонниIIJonni
26 февраля в 20:27
Зато Абрамовича выдавили.
Горький закат Романской эпохи "синих"...
Stalker-ato
Stalker-ato ответ DXTK (раскрыть)
26 февраля в 20:25
И при Абрамовиче были сезоны не очень.Я вот думаю,что этот сезон всё,надо начинать готовиться к следующему, где Челси вернеться на привичное место в верхней половине таблицы,рано нас хоронят.
3ton
3ton
26 февраля в 20:15
Это карма просто , за то , что отобрали у Абрамовича клуб.
DXTK
DXTK ответ Stalker-ato (раскрыть)
26 февраля в 20:08
это все хорошо, кубок лиги кубок англии...... но Челси был третьим клубом Лондона, после Арсенала и Тоттенхэма до Абрамовича. Ну во первых Челси в 98 году выиграл КОК, а не кубок Уефа, и в 90-х клуб больше был середняком лиги, в начале АПЛ клуб с трудом сохранял прописку в АПЛ, и если бы не Глен Ходдл который их буквально спас от вылета и вывел в финал КА в 94 году, это был первый финал за 24 года для клуба. До Абрамовича с 92 года Челси только 2 раза попал в зону ЛЧ.....в 99 году 3 место, в 2003 - 4 место.

По этому и говорят многие, что Челси на сегодня вернулся туда где и был до российского владельца в середину таблицы. когда 5-6 место это потолок и кайф попасть в еврокубки на будущий сезон.
РусБрянск
РусБрянск
26 февраля в 19:59
Даже здесь американцам можно всё. Угробить Челси и молчать это умеют американцы рот затыкать англичанам.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Stalker-ato (раскрыть)
26 февраля в 19:50, ред.
До Абрамовича за 98 лет 11 трофеев, с Абрамовичем за 19 лет 23 трофея, с Мудриком - "О" ударов в створ Просто против Челси ввели санкции!)
Incredulous
Incredulous
26 февраля в 19:49, ред.
Тухеля уволили за пару-тройку промахов, этот же Поттер косячит регулярно с самого первого дня, и к нему никаких претензий. У руководства клуба видимо не хватает смелости признать, что они облажались, назначив на место тренера рядового физрука. Следующий сезон без еврокубков. Уверен, что часть игроков захочет уйти. Атмосфера в команде при таких раскладах будет только ухудшаться.
Вопрос: какие цели приследуют владельцы клуба, ведя такую политику...
Stalker-ato
Stalker-ato ответ DXTK (раскрыть)
26 февраля в 19:43
Как не было трофеев,кубок англии,что не трофей?выиграли в 2000 году,суперкубок не трофей?в 1998 кубок УЕФА не трофей? кубок лиги в 1998 не трофей?
Челси всегда был как минимум крепким клубом.
Я не спорю,что в эру Абрамовича Челси стал намного сильнее и выиграл чемпионат в сезоне 2004/2005 и вообще выиграл всё,что можно но и до Романа Челси был вполне себе известным клубом с историей и трофеями.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
26 февраля в 19:26
Зачем Тухлого убрали, не понятно. При волшебнике команда разваливается на глазах.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
26 февраля в 19:21, ред.
Статистика конечно у Челси - огонь...
Челси с 16-го октября в гостях выиграть не может....
10 последних игр - 1 победа...
6 последних игр - 1 забитый гол...
Всё бы ничего...если бы это была обычная команда....
Но это команда укомплектована игроками на 1,05 Млрд. €
Если не ошибаюсь в мире есть ещё только одна команда чья стоимость игроков переваливает за млрд....

Не понятно зачем покупать целый гараж дорогих запчастей если нет дельного механика способного собрать из них классную машину...
DXTK
DXTK ответ Romeo 777 (раскрыть)
26 февраля в 19:18
ну титула у Челси не было целых 50 лет, в 90-х Челси плотно играл в середине таблицы, только недавно до образования нового формата высшего дивизиона вернулись в элиту, В начале 2000 с Раньери с 6 по 2 место без трофеев были........ Абрамович вас сделал ТОП клубом Англии и европейского футбола, на ровне с Арсеналом, МЮ, Ливерпулем.........с чем тут не согласны?
112910415
112910415
26 февраля в 19:15
это полная безнадёга
протон
протон
26 февраля в 19:13
Тухеля турнули, когда отобрали клуб у Романа. Потом пришли американцы - взяли нового необстрелянного тренера, у которого никаких титулов вообще нет (да и Бормут точно не Челси). А ведь в Челси всегда брали тренера, который титулы умеет выигрывать. Так было всегда или почти всегда (кроме случая с Грантом). Потом накупили новых игроков, которых тренер так и не может поставить в состав, ибо применить их не знает как. Вот и всё.
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