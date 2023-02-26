«Тоттенхэм» обыграл «Челси» в матче Премьер-Лиги

«Тоттенхэм» переиграл «Челси» в поединке 25-го тура АПЛ (2:0).
Оливер Скипп открыл счет на 46-й минуте, а на 82-й Харри Кейн удвоил преимущество команды.
После матча «шпоры» идут на 4-й строчке (45 баллов), «синие» расположились на 10-й позиции (31 пункт).
Челси с 16-го октября в гостях выиграть не может....
10 последних игр - 1 победа...
6 последних игр - 1 забитый гол...
Всё бы ничего...если бы это была обычная команда....
Но это команда укомплектована игроками на 1,05 Млрд. €
Если не ошибаюсь в мире есть ещё только одна команда чья стоимость игроков переваливает за млрд....
Не понятно зачем покупать целый гараж дорогих запчастей если нет дельного механика способного собрать из них классную машину...
Челси с 16-го октября в гостях выиграть не может....
10 последних игр - 1 победа...
6 последних игр - 1 забитый гол...
Всё бы ничего...если бы это была обычная команда....
Но это команда укомплектована игроками на 1,05 Млрд. €
Если не ошибаюсь в мире есть ещё только одна команда чья стоимость игроков переваливает за млрд....
Не понятно зачем покупать целый гараж дорогих запчастей если нет дельного механика способного собрать из них классную машину...