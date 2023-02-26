«Акрон», играя в меньшинстве, выбил «Торпедо» из Кубка России

«Акрон» обыграл «Торпедо» в 1/4 финала Пути регионов Кубка России (2:0).
На 26-й минуте счёт с пенальти открыл Константин Савичев. Удвоил преимущество тольяттинской команды Абу-Саид Эльдарушев на 38-й. На 58-й, получив вторую жёлтую карточку, был удалён игрок хозяев Данил Полубояринов.
«Акрон» в следующем раунде встретится с командой, проигравшей в Пути РПЛ турнира.
А по игре, ни тактики, ни физики, ни логики. Не думаю, что незадействованные игроки из Южной Америки и ещё кто-то, смогут серьезно добавить.
А по игре, ни тактики, ни физики, ни логики. Не думаю, что незадействованные игроки из Южной Америки и ещё кто-то, смогут серьезно добавить.