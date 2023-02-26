«Акрон», играя в меньшинстве, выбил «Торпедо» из Кубка России

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26 февраля 2023, 14:00

«Акрон» обыграл «Торпедо» в 1/4 финала Пути регионов Кубка России (2:0).

На 26-й минуте счёт с пенальти открыл Константин Савичев. Удвоил преимущество тольяттинской команды Абу-Саид Эльдарушев на 38-й. На 58-й, получив вторую жёлтую карточку, был удалён игрок хозяев Данил Полубояринов.