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«Акрон», играя в меньшинстве, выбил «Торпедо» из Кубка России

26 февраля 2023, 14:00
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)2 : 0Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

«Акрон» обыграл «Торпедо» в 1/4 финала Пути регионов Кубка России (2:0).

На 26-й минуте счёт с пенальти открыл Константин Савичев. Удвоил преимущество тольяттинской команды Абу-Саид Эльдарушев на 38-й. На 58-й, получив вторую жёлтую карточку, был удалён игрок хозяев Данил Полубояринов.

«Акрон» в следующем раунде встретится с командой, проигравшей в Пути РПЛ турнира.

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Все комментарии
AlVi77
AlVi77 ответ lotsman (раскрыть)
27 февраля в 06:12
    lotsman
    lotsman
    26 февраля в 21:12
    Иваново победило в номинации лучший город (ОН) страны. И о городе никак не скажешь ОНО, какое бы название ОН не носил. Клуб Торпедо тоже ОН. И только по тупому упорству своих же болельщиков ОН превратился в ОНО. И теперь, вместе с Динамо, болтаются как ОНО в проруби, от края, до края. Всё. Финиш. Всего хорошего.
    AlVi77
    AlVi77 ответ lotsman (раскрыть)
    26 февраля в 20:40
    Я же говорю очень нудный тип, я начинаюсь сомневаться в любви к точности и грамотности. Иваново победило в номинации... Иваново собрало с себе неповторимую... Иваново сегодня преобразилось к приезду... Еще надо варианты без слова город?
    lotsman
    lotsman ответ AlVi77 (раскрыть)
    26 февраля в 20:22
    )) Иваново, без привязки к городу? И что это? Иваново детство? Иваново счастье.......................?))
    AlVi77
    AlVi77 ответ lotsman (раскрыть)
    26 февраля в 19:56
    Город м.р., а Иваново ср.р. когда говорят Иваново без привязки с городом оно будут оно.
    Не люблю я говорит гугл и тут же мы по гречески заговорили, ах да, это ок яндекс, ну простите. Я думаю все стало понятно. Не устраивает? К филологам.
    Я бы еще про банан и кофе дискуссию провел, но мне лень, я лучше полезные дела поделаю, чем учить людей, у которых точность превыше всего. Всех благ
    lotsman
    lotsman ответ AlVi77 (раскрыть)
    26 февраля в 19:46, ред.
    ))))) Иваново - ГОРОД, ОН.)))
    lotsman
    lotsman ответ AlVi77 (раскрыть)
    26 февраля в 19:44
    Не люблю гугл и не надо мне его демонстрировать. А для точности - Когда Госполитуправление при НКВД РСФСР создавало клуб, за название было взято греческое слово динамо (δύναμις), в переводе - сила. Девиз клуба - сила в движении. ОНО тут никак не подходит.
    Торпедо - команда создавалась автозаводе ГАЗ. Такое название было у всех клубов находящихся при автозаводах. Торпедо – это автомобильный стиль и название спортивного клуба автомобилистов. Назывался так потому, что передавал стремительность ТОРПЕДЫ снаряда.
    AlVi77
    AlVi77 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    26 февраля в 19:29
    Кофе это как раз исключение редкое м.р. в остальном все четко и названия прям с легкостью могут быть в среднем роде. Город Иваново. В каком роде Иваново?
    AlVi77
    AlVi77 ответ lotsman (раскрыть)
    26 февраля в 19:17
    Вижу ответ по Торпедо/торпеда с годами, фамилией, браво, мы хорошо пользуемся интернетом. Тогда делаем следующее:
    1. Ок гугл, какого рода слово динамо - ответ средний
    2. Ок гугл, какого рода слово торпедо и тут бам, не средний, но это про снаряд, если пролистать википедию до пункта 4, там будет спортивнОЕ обществО торпедО со всеми сыграло, основано и тд.
    3. Ок гугл, признаки среднего рода. Все слова на о, е за редким исключением. Про названия ни слова. Одушевлённые могут быть и не быть в среднем роде, но как правило нет. Но вот динамо, торпедо, клуб, команда - неодушевлённое, одушевлённое - игроки.
    4. По вашей логике слово 8овно мужского рода, потому что игрок 8овно - мужской и т.д.
    За сим воздержусь от демагогии, обратитесь за точностью к лингвистам, филологам и тд, я физик, мне глубоко по барабану, но тут я знаю о чем пишу
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
    26 февраля в 19:12
    Видимо по той же причине, что для них и кофе - ОНО, а не ОН. Наконец то я встретил коллегу в плане тяготения к точности. Слово любовь, мне кажется здесь не уместным, но могу ошибаться.
    lotsman
    lotsman ответ AlVi77 (раскрыть)
    26 февраля в 18:36
    Уважаемый, в какой школе вы учитесь? Название ни в коем случае не может быть среднего рода, если сам предмет мужского или женского рода. Пальто, окно, облако............., это не КЛУБ, не КОМАНДА, не СНАРЯД, не ГЕНЕРАТОР............. Насчёт снаряда, уважаемый, который получил название торпедо, от латинского, torpedo narke, электрический скат, он был изобретён И. Ф. Александровским в 1865 году и получил термин "самодвижущееся торпедо", впоследствии переименованный в торпеда. Гражданство мне мои предки дали. А насчёт нудности, по своей профессии я люблю точность.
    протон
    протон
    26 февраля в 18:17
    Талалаев посадил балканцев на лавку) теперь мобильный оборонительно ориентированный центр поля из Кожемякина и Нетфуллина. Химки с плохой связью между обороной и атакой и вертикально выходящий в атаку Факел могут и сожрать ведь)
    А по игре, ни тактики, ни физики, ни логики. Не думаю, что незадействованные игроки из Южной Америки и ещё кто-то, смогут серьезно добавить.
    AlVi77
    AlVi77 ответ lotsman (раскрыть)
    26 февраля в 17:34
      lotsman
      lotsman ответ AlVi77 (раскрыть)
      26 февраля в 17:28, ред.
      В футбол играет не спортивное общество, а футбольная команда (ОНА) из ФК (ОН), входящего в состав спортивного общества, в который, помимо ФК, входят ещё много разных клубов и команд, различных спортивных направлений.
      AlVi77
      AlVi77 ответ lotsman (раскрыть)
      26 февраля в 17:22
      Спортивное общество - ОНО)))
      lotsman
      lotsman ответ Capral (раскрыть)
      26 февраля в 16:52
      И Динамо, и Торпедо они не ОНО.
      Динамо: ФК клуб - ОН, команда - ОНА, динамо-машина - ОНА, генератор постоянного тока - ОН.
      Торпедо: ФК клуб - ОН, команда - ОНА, самодвижущийся снаряд - ОН
      Но почему то все решили, что и Динамо, и Торпедо, это ОНО.
      galem72
      galem72
      26 февраля в 16:20
      Торпедо сейчас находится в такой ж..., что оно само себя способно выбить откуда угодно.
      Capral
      Capral ответ lotsman (раскрыть)
      26 февраля в 16:13
        Capral
        Capral ответ K Z (раскрыть)
        26 февраля в 16:11
        Традиции у Торпедо не самые громкие, а вот футболисты этого клуба, действительно- ЛЕГЕНДАРНЫЕ!!!!!!!
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        26 февраля в 16:10
        Был шанс победить Акрон......подписать Дзюбу....
        Не воспользовались...
        dok66
        dok66
        26 февраля в 16:04
        Тольятти рулит , а Торпедо в глубокой яме . И до конца сезона вряд ли вылезет .
        memphis
        memphis
        26 февраля в 15:57
        Земляки - молодцы!
        VeniaminS
        VeniaminS
        26 февраля в 15:36
        Торпедо позорит свое название.
        ДСА
        ДСА
        26 февраля в 15:26
        Нынешний уровень Торпедо и так всем ясен.
        AlVi77
        AlVi77 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
        26 февраля в 14:56
        Ну да, как волга для всенародной, странно что звезду не подсунули
        K Z
        K Z
        26 февраля в 14:53
        Да уж!!! Позорище а не команда. Торпедо с такими традициями игроками.... Гнать надо в шею такую команду,а ещё лучше расформировать и разогнать всех псевдоигроков и псевдотренеров! Страмота!!!!
        Loko57
        Loko57
        26 февраля в 14:45
        Торпедо нулевой, дорога ему в пердив!
        agent Smith
        agent Smith
        26 февраля в 14:36
        У команд из низших лиг очень часто мотивация в кубковых играх выше, чем у "элиты". Очень жаль, что в нашей стране уничтожили Кубок заменив кубковым продуктом, где всё делается в интересах кучки клубов из "элиты"
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1
        26 февраля в 14:34
        Так тренеру и до эксперта не далеко на Матч ТВ. Будет разнос.
        112910415
        112910415
        26 февраля в 14:25
        Акрон сильнее.
        их новые встречи неизбежны
        Гость
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