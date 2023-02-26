«Бавария» крупно обыграла «Унион» и вернула лидерство в Бундеслиге

«Бавария» с крупным счетом переиграла «Унион» в поединке 22-го тура Бундеслиги (3:0).
Эрик Чупо-Мотинг открыл счет на 31-й минуте, удвоил преимущество команды Кингсли Коман на 40-й, а итоговый счет на 45+1-й установил Джамал Мусиала.
После матча «Бавария» лидирует в лиге (46 очков), «Унион» идет на 3-м месте (43 балла).
А насчет Зинченко, я когда-нибудь Вам расскажу...
А насчет Зинченко, я когда-нибудь Вам расскажу...
Ну а на счет Бундеслиги, Вы подтвердили свое отличное знание чемпионата!
Ну а на счет Бундеслиги, Вы подтвердили свое отличное знание чемпионата!
Арсенал- ЧЕМПИОН!!!
Арсенал- ЧЕМПИОН!!!