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«Бавария» крупно обыграла «Унион» и вернула лидерство в Бундеслиге

26 февраля 2023, 21:23
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)3 : 0Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)УнионМатч завершен

«Бавария» с крупным счетом переиграла «Унион» в поединке 22-го тура Бундеслиги (3:0).

Эрик Чупо-Мотинг открыл счет на 31-й минуте, удвоил преимущество команды Кингсли Коман на 40-й, а итоговый счет на 45+1-й установил Джамал Мусиала.

После матча «Бавария» лидирует в лиге (46 очков), «Унион» идет на 3-м месте (43 балла).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт sportskeeda.com
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Все комментарии
galem72
galem72
27 февраля в 12:29
Как ни крути, Унион слишком натужно играет и пребывание наверху таблицы — явление временное.
sir_Alex
sir_Alex
27 февраля в 08:07
Напомнили, кто в доме хозяин.
112910415
112910415
27 февраля в 04:50
Бавария любит выигрывать такие матчи !
протон
протон
27 февраля в 00:17
Баварию - с победой! В таблице - двоевластие с Дортмундом. Если бы Байер был повыше, то можно было сказать, что прям как в старые, добрые 90-е.
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
26 февраля в 22:13, ред.
Мой юный Друг, я благодарен Вам, за Вашу высокую оценку, моих, весьма скромных способностей. Я понимаю, что это больше комплимент, чем истина, но всёже- спасибо!!! Европейские чемпионаты, Вы знаете лучше и намного!!! А, Арсеналу- искренне желаю безаговорочного чемпионства!!!
А насчет Зинченко, я когда-нибудь Вам расскажу...
ABir
ABir
26 февраля в 22:12
Бавария возвращается на привычное для себя место
A.S.A
A.S.A ответ Capral (раскрыть)
26 февраля в 22:08
Ваши слова да Богу в уши как говорится!!!(это я про Арсенал)
Ну а на счет Бундеслиги, Вы подтвердили свое отличное знание чемпионата!
Capral
Capral ответ A.S.A (раскрыть)
26 февраля в 22:00
Вы спрашивали меня, кто победит? Я ответил Вам на страничке "Болонья обыграла Интер"...

Арсенал- ЧЕМПИОН!!!
A.S.A
A.S.A
26 февраля в 21:56
Мюнхенцы показали кто хозяин в Бундеслиге! Унион еще слишком юные,что бы замахиваться на чемпионство, тут скорее всего снова Дортмунд и Лейпциг будут имитировать борьбу за чемпионство...
Capral
Capral ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
26 февраля в 21:34
Вот видите, обещал Вам победу Мюнхена- получите. Класса не хватает Униону, мастерства...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
26 февраля в 21:28
Уверенно разобрались мюнхенцы
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