«Бавария» крупно обыграла «Унион» и вернула лидерство в Бундеслиге

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26 февраля 2023, 21:23

«Бавария» с крупным счетом переиграла «Унион» в поединке 22-го тура Бундеслиги (3:0).

Эрик Чупо-Мотинг открыл счет на 31-й минуте, удвоил преимущество команды Кингсли Коман на 40-й, а итоговый счет на 45+1-й установил Джамал Мусиала.

После матча «Бавария» лидирует в лиге (46 очков), «Унион» идет на 3-м месте (43 балла).