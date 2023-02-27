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Карпин ответил на вопрос о возможном вызове Дзюбы в сборную России

27 февраля 2023, 10:51

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о том, может ли нападающий Артём Дзюба, вернувшийся в чемпионат России, получить вызов в национальную команду.

Футболист недавно стал игроком «Локомотива».

Хорошо ли для российского футбола, что Дзюба вернулся? Конечно, хорошо. Может ли он в будущем получить вызов в сборную? Если у нас будут официальные матчи, любой игрок вне зависимости от возраста, если он устраивает тренерский штаб и своей игрой доказывает свой уровень, может рассчитывать на вызов в сборную.

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Все комментарии
Аспект
Аспект ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 13:35, ред.
Двусмысленно как--то про старину. Но таки да: ваш... )))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 02:35
Малком моложе и перспективней....
ermak6848
ermak6848
вчера в 00:39
Пусть тряхнёт стариной задорный наш Тёма..
antant1
antant1
27 февраля в 14:51
Соккер пиарит Дзюбу)
makkie
makkie
27 февраля в 14:43
Между строк считается: "Хрен я вызову Дзюбу" )))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
27 февраля в 13:55
Молодец Валера ! Вроде бы ответил на вопрос, а на деле пустой выхлоп.
Абы баба, абы дед, толи будет, толи нет ))).
ЮЗИК
ЮЗИК
27 февраля в 13:37
А какой ответ хотели услышать от тренера сборной
agent Smith
agent Smith
27 февраля в 13:31
На мой взгляд, ключевым в ответе Карпина является не ответ про Дзюбу в частности, а про важность матчей в целом. Учитывая, что в ближайшие годы российской сборной вряд ли придётся проводить официальные матчи, нет смысла приглашать игроков старше 30 лет. Не важно Дзюба это, либо любой другой. Для игроков мотивации в этих играх никакой не будет, равно как и сборной пользы. Нужно наигрывать состав, который сможет играть в будущем.
SHMEL
SHMEL
27 февраля в 13:03
Нормальный ответ, разве Карпин мог сказать по другому? Все в равных условиях.
f7e38rttvmrd
f7e38rttvmrd
27 февраля в 12:54
Когда вернутся официальные матчи, Карпина из сборной выкинут.
Spartak_Grandpa
Spartak_Grandpa
27 февраля в 12:48
интересно , каким же дятлом надо быть, что бы такие провокационные
вопросы задавать про рукоблуда великовозрастного
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
27 февраля в 12:28
На товарищеские матчи сборной России тренерский штаб и Головина не тревожит, просматривает "молодняк". А когда наступит пора официальных матчей, Дзюба станет, как и Мостовой, дышать ядом, упоминая Карпина.

"Кто слабее, дышит ядом
Кто сильней, тому плевать"
adekvat
adekvat
27 февраля в 12:17
Какой Дзюба? Какая сборная? Какие официальные матчи? Вы о чем?
lotsman
lotsman
27 февраля в 12:14
Если у нас будут официальные матчи. Только вот когда они будут?
foxsziver
foxsziver ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
27 февраля в 12:13
а не с Ираном ли? Две разные страны
lotsman
lotsman
27 февраля в 12:07
Всё правильно. Если покажет хорошую игру, то почему не вызвать.
112910415
112910415
27 февраля в 12:06
стандартный ответ всегда выручит, и эмоций расходовать не надо !
shur
shur ответ Ironigor (раскрыть)
27 февраля в 11:57, ред.
...это кому то надо, чтобы об этом кому то говорить, идиотизм!
ОПС
ОПС
27 февраля в 11:52
Да сколько можно задавать вопросы про Дзюбу? Пора уже понять, что в сборной он не будет и закрыть эту тему.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
27 февраля в 11:48, ред.
В конце концов, выпустите вы Артёма на игру с Ираком по просьбам трудящихся. Народ и корреспонденты волнуются, спать спокойно не могут. Для них это вопрос жизни и смерти. Пусть успокоятся.
Варвар7
Варвар7
27 февраля в 11:47
Интересно когда ж у нас будут официальные матчи, сейчас то и многие товарищеские под вопросом.
Comentarios
Comentarios
27 февраля в 11:45
Ну не на совсем центральные матчи можно если сам будет готов
ZIBO rock
ZIBO rock
27 февраля в 11:42
При этом Валера дважды сказал "если"!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
27 февраля в 11:31
Набить стату лучшего бомбардира, главная цель хитробулочного. Потом Карпина лесом отправит, ухмыляясь.
q8yan2zbwnh4
q8yan2zbwnh4
27 февраля в 11:01
А про себя Валера подумал - ну если только в сборную по рукоболу
Союзник противников
Союзник противников
27 февраля в 10:59
ПОка многочисленные члены сборной из состава "Ростова" доказывают своё право находиться в ней весьма сомнительными результатами.Впрочем,сегодня посмотрим,будет ли продолжение.
протон
протон
27 февраля в 10:56
Да щас пока никуда не пускают. Так можно и самому Карпину в сборную игроком. Можно сделать шоу как то привлечь внимание к сборной, можно и Дзюбу пригласить).
Ironigor
Ironigor
27 февраля в 10:53
Да зачем он там ещё нужен. Всему своё время.
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