Карпин ответил на вопрос о возможном вызове Дзюбы в сборную России

Главный тренер сборной России рассказал о том, может ли нападающий , вернувшийся в чемпионат России, получить вызов в национальную команду.

Футболист недавно стал игроком «Локомотива».

Хорошо ли для российского футбола, что Дзюба вернулся? Конечно, хорошо. Может ли он в будущем получить вызов в сборную? Если у нас будут официальные матчи, любой игрок вне зависимости от возраста, если он устраивает тренерский штаб и своей игрой доказывает свой уровень, может рассчитывать на вызов в сборную.