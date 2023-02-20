Новичок «Зенита» Ренан объяснил, почему выбрал 77-й номер

Новичок «Зенита» объяснил, почему выбрал 77-й номер. Защитник сегодня провёл первую тренировку в составе новой команды.

Это посвящение и дань уважения болельщикам «Коринтианса» и самому клубу, который в 1977 году, после продолжительного периода без трофеев, вновь стал чемпионом.

Почему на футболке будет написано моё имя, а не фамилия? Мне нравятся оба варианта, но с именем более предпочтительный — оно у меня не самое обычное, к тому же, так повелось с самых первых моих шагов в футболе.