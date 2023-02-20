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Новичок «Зенита» Ренан объяснил, почему выбрал 77-й номер

сегодня, 15:51

Новичок «Зенита» Роберт Ренан объяснил, почему выбрал 77-й номер. Защитник сегодня провёл первую тренировку в составе новой команды.

Это посвящение и дань уважения болельщикам «Коринтианса» и самому клубу, который в 1977 году, после продолжительного периода без трофеев, вновь стал чемпионом.

Почему на футболке будет написано моё имя, а не фамилия? Мне нравятся оба варианта, но с именем более предпочтительный — оно у меня не самое обычное, к тому же, так повелось с самых первых моих шагов в футболе.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 18:07
Значит будет в Зените РОБЕРТ под 77 номером.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:27
Видимо картёжник..
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:07
Минуточку, минуточку! А какое слово у него имя, а какое фамильо?)
g3z96v7wxh79
g3z96v7wxh79
сегодня в 15:57
Хорошо, когда игрок сохраняет такое уважение к родному клубу
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