Семак не считает, что брошенный в Вендела банан был проявлением расизма

Главный тренер «Зенита» прокомментировал эпизод с брошенным в полузащитника команды бананом во время кубкового матча с «Волгой» в Ульяновске.

Я видел, что банан лежал. Болельщики и снежки бросали — видимо, всё, что было под рукой. Если посмотрите европейские чемпионаты, то там то же самое. Смотришь чемпионат Франции, там игрок, который подходит на угловой, в него летит всё, что есть в руках у фанатов. Что‑то кто‑то бросил — подняли, выбросили. Я никаких криков не слышал, если вы пытаетесь вывести это к расистским проявлениям. Не думаю, что атмосфера была такая, что были какие‑то обидные выкрики в адрес игроков. В адрес тренера слышал немного мата. А по поводу игроков — нет, их болельщики оберегали и уважали.