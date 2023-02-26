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Семак не считает, что брошенный в Вендела банан был проявлением расизма

26 февраля 2023, 09:28
ВолгаЛоготип футбольный клуб Волга (Ульяновск)0 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал эпизод с брошенным в полузащитника команды Вендела бананом во время кубкового матча с «Волгой» в Ульяновске.

Я видел, что банан лежал. Болельщики и снежки бросали — видимо, всё, что было под рукой. Если посмотрите европейские чемпионаты, то там то же самое. Смотришь чемпионат Франции, там игрок, который подходит на угловой, в него летит всё, что есть в руках у фанатов. Что‑то кто‑то бросил — подняли, выбросили. Я никаких криков не слышал, если вы пытаетесь вывести это к расистским проявлениям. Не думаю, что атмосфера была такая, что были какие‑то обидные выкрики в адрес игроков. В адрес тренера слышал немного мата. А по поводу игроков — нет, их болельщики оберегали и уважали.

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Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock
26 февраля в 11:59
Кто вообще придумал что банан - проявление расизма?! Это всё "европейские ценности"! То есть если я кину манго - это не расизм, а банан уже расизм!
ЮЗИК
ЮЗИК
26 февраля в 11:24
Зря раздули эту тему, кому-то выгодна эта шумиха
112910415
112910415
26 февраля в 11:10
попросили свернуть тему
agent Smith
agent Smith
26 февраля в 11:05
В Европе при подаче углового
Бананом могут в морду запустить.
Но лучше не рассказывать плохого
Ведь обезьяны могут повторить.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
26 февраля в 10:42
Семака послушать...так подтрибунка ульяновской арены выглядит так :
Союзник противников
Союзник противников ответ gpz3gprnep33 (раскрыть)
26 февраля в 10:17
Совершенно верно.Как говорит (по сходному поводу) некая Татьяна Монтян :"Я не могу быть антисемиткой,потому что не считаю евреев умнее меня". Так и тут.
Союзник противников
Союзник противников
26 февраля в 10:16
Ну хоть этот не обезумел.
drug01
drug01 ответ Варвар7 (раскрыть)
26 февраля в 10:15
Надо всё пропустить мимо ушей
Брулин
Брулин
26 февраля в 10:14, ред.
Судя по посту Вендела со средним пальцем, он с Семаком не согласен.
И Богданыч совсем неумело пытается замазать картину. По его логике, бросали в игрока все, что было под рукой. И в итоге совсем без подтекста бросили захваченный для еды (в мороз) банан! В темнокожего парня!!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
26 февраля в 10:03
Говорит пусть, что Анна на шее не кормит его и банан принадлежал ему. Включать дур*ка так включать на полную. Володьке тоже касается).
gpz3gprnep33
gpz3gprnep33
26 февраля в 10:00
Самое адекватное мнение. А все, кто видят банан на поле, и сразу приравнивают у себя в голове банан с обезьяной, а обезьяну с негром, самим бы на расизм провериться.
Loko57
Loko57 ответ нечитайло (раскрыть)
26 февраля в 09:49
Поддерживаю, чем меньше игроки будут обращать на это внимание, тем менее заманчивыми будут такие бросания.
нечитайло
нечитайло
26 февраля в 09:41
Главное как он сам отреагировал
pc97et2y2bmh
pc97et2y2bmh
26 февраля в 09:40
Ну да, там прям под рукой только снег и бананы валяются, больше и кинуть нечего
shlomo
shlomo
26 февраля в 09:31
Не ожидал такого от болел с Волги.... просто так банан не кидают и из рук он выпасть так не может
Варвар7
Варвар7
26 февраля в 09:30
Серёга всегда в душе - дипломат.
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