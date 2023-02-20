Головин прокомментировал признание своего гола лучшим в январе в Лиге 1

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сегодня, 11:53

Полузащитник «Монако» высказался о том, что его гол в ворота «Бреста» в матче 17-го тура Лиги 1 признан лучшим в турнире в январе.

Встреча прошла 1 января, гол россиянина, забитый на 54-й минуте игры, оказался единственным в той игре.

Конечно, такая оценка со стороны лиги и болельщиков очень приятна. Но это уже история, нужно смотреть и двигаться вперед. Самое главное, чтобы мои голы, результативные передачи и в целом моя игра приносили пользу команде.

Вчера монегаски в гостях обыграли «Брест» со счётом 2:1 в рамках 24-го тура чемпионата Франции, Александр отметился голом на 39-й минуте.