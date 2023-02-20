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Головин прокомментировал признание своего гола лучшим в январе в Лиге 1

сегодня, 11:53

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о том, что его гол в ворота «Бреста» в матче 17-го тура Лиги 1 признан лучшим в турнире в январе.

Встреча прошла 1 января, гол россиянина, забитый на 54-й минуте игры, оказался единственным в той игре.

Конечно, такая оценка со стороны лиги и болельщиков очень приятна. Но это уже история, нужно смотреть и двигаться вперед. Самое главное, чтобы мои голы, результативные передачи и в целом моя игра приносили пользу команде.

Вчера монегаски в гостях обыграли «Брест» со счётом 2:1 в рамках 24-го тура чемпионата Франции, Александр отметился голом на 39-й минуте.

Нам сейчас очень важно стабильно набирать очки в каждом туре. Выиграли сегодня закономерно и по делу, имели преимущество и моменты, забив по голу в каждом тайме. Рад и победе, и своему голу. В том эпизоде нужно поблагодарить за своевременную передачу партнёра, всё удачно получилось.

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Все комментарии
Boricku
Boricku
сегодня в 15:13
В борселону на лаффку
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 12:37
Растёт Санек!
drug01
drug01 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 12:15
Главное не зазнаваться!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:06
Молодец Шурик , так держать !
Гость
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