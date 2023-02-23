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Галактионов: «У Дзюбы горят глаза, он хочет работать, играть и решать»

сегодня, 09:28
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игре нападающего Артёма Дзюбы в матче Кубка России против «Спартака» (0:1).

Ну, капитан у нас есть, это Дмитрий Баринов, и это не обсуждается. И он вносит свои аспекты в руководстве внутри, во взаимодействии с тренерским штабом.

Что касается вливания Дзюбы, то не команда подстроилась под него, а он под нее. Это очень важный момент.

Он внес необходимые эмоции. У него горят глаза, он хочет работать, играть и решать. То, что сейчас необходимо команде, нужный импульс. Он своей харизматичностью и эмоциональностью дал команде определенные моменты, и пока все идет хорошо. Надеемся, что дальше будет лучше.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:00
Если бы еще горящие глаза давали эффект хорошей игры, то было бы совсем хорошо
112910415
112910415
сегодня в 10:52
пусть работает
а мы наблюдать будем
lotsman
lotsman
сегодня в 10:35
По первой игре не судят. Время покажет. Игр впереди ещё много.
24sx4egpef97
24sx4egpef97
сегодня в 10:31
У него и в руках всё горит
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 10:20
".. хочет..... решать..." Значит решалой в Локо будет. Эта роль ему знакома.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 10:13, ред.
Сыграл нормально при всей критике . Столбом не выглядел
ssspartak
ssspartak
сегодня в 10:10
Это хорошо, что так. Но на долго ли?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:05
Говорят... у Дзюбы так глаза горят...что чуть полЧеркизово не спалил....очки ему выдали...специальные...взглядо-тушительные...
39geetq33acd
39geetq33acd ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 09:58
Зачем так говорить он был на своём месте
Loko57
Loko57
сегодня в 09:57
Чтобы у него там не горело, это очень сомнительное приобретение.
sova147
sova147
сегодня в 09:51
Он хочет играть это главное..
ДСА
ДСА
сегодня в 09:49
Только чьё-то место на поле занимает.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:47
Молодец,вот что значит качественно полгода отдохнуть и не утратить форму-признали лучшим! Хоть и сво:?лочь,но настоящий русский мужик.
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 09:38
Ага,глаза горят,когда в очереди на кассу стоит..
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