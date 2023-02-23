Галактионов: «У Дзюбы горят глаза, он хочет работать, играть и решать»

Главный тренер «Локомотива» высказался об игре нападающего ы в матче Кубка России против «Спартака» (0:1).

Ну, капитан у нас есть, это Дмитрий Баринов, и это не обсуждается. И он вносит свои аспекты в руководстве внутри, во взаимодействии с тренерским штабом.

Что касается вливания Дзюбы, то не команда подстроилась под него, а он под нее. Это очень важный момент.

Он внес необходимые эмоции. У него горят глаза, он хочет работать, играть и решать. То, что сейчас необходимо команде, нужный импульс. Он своей харизматичностью и эмоциональностью дал команде определенные моменты, и пока все идет хорошо. Надеемся, что дальше будет лучше.