Агент Баринова рассказал, почему переход игрока в «Бешикташ» не состоялся

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» , объяснил, почему не состоялся переход игрока в «Бешикташ».

Обиды из-за сорвавшегося трансфера нет. Это профессиональный спорт и рабочие моменты. Всё, что ни делается, — к лучшему. То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Было предложение, а клубы не договорились. Мы с уважением относимся к родной команде, у которой к тому же сейчас нелёгкие времена. Без Димы «Локо» было бы непросто — игра со «Спартаком» это показала.

Турция — очень специфическая страна в плане переговоров. Именно официальное предложение от «Бешикташа» было одно, о котором писали в самом начале, — там было чуть меньше 4 млн евро. Последнее предложение, насколько я знаю, было в районе 5 млн евро плюс бонусы. Оно «Локомотив» не устроило.

Руководство «Локо» не говорило, за сколько было бы готово отпустить Баринова. Была аргументация, что сейчас не тот момент и не то время, чтобы за такие деньги отпускать такого игрока. Предложили 5 млн — не устроило. Может, предложили бы 7 млн евро — устроило бы. Нет смысла обсуждать. Сейчас у Баринова цели и задачи внутри России. Надо решать проблемы, выбираться из стыковой зоны.

Мы развиваемся от игры к игре. Все спортсмены амбициозные — и Бара хочет развиваться. Конечно, если был бы вариант с чемпионатом уровнем выше, то мы бы сейчас рассмотрели предложение. Дима — профессионал, он спокойно принял тот факт, что не получилось уехать. У него такая черта характера: если не получилось — окей. Рабочий момент, работаем дальше.