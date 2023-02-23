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Агент Баринова рассказал, почему переход игрока в «Бешикташ» не состоялся

сегодня, 12:27

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, объяснил, почему не состоялся переход игрока в «Бешикташ».

Обиды из-за сорвавшегося трансфера нет. Это профессиональный спорт и рабочие моменты. Всё, что ни делается, — к лучшему. То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Было предложение, а клубы не договорились. Мы с уважением относимся к родной команде, у которой к тому же сейчас нелёгкие времена. Без Димы «Локо» было бы непросто — игра со «Спартаком» это показала.

Турция — очень специфическая страна в плане переговоров. Именно официальное предложение от «Бешикташа» было одно, о котором писали в самом начале, — там было чуть меньше 4 млн евро. Последнее предложение, насколько я знаю, было в районе 5 млн евро плюс бонусы. Оно «Локомотив» не устроило.

Руководство «Локо» не говорило, за сколько было бы готово отпустить Баринова. Была аргументация, что сейчас не тот момент и не то время, чтобы за такие деньги отпускать такого игрока. Предложили 5 млн — не устроило. Может, предложили бы 7 млн евро — устроило бы. Нет смысла обсуждать. Сейчас у Баринова цели и задачи внутри России. Надо решать проблемы, выбираться из стыковой зоны.

Мы развиваемся от игры к игре. Все спортсмены амбициозные — и Бара хочет развиваться. Конечно, если был бы вариант с чемпионатом уровнем выше, то мы бы сейчас рассмотрели предложение. Дима — профессионал, он спокойно принял тот факт, что не получилось уехать. У него такая черта характера: если не получилось — окей. Рабочий момент, работаем дальше.

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Все комментарии
pomor45
pomor45 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 14:34
Не только словоблудие, а жгучая его смесь с лицемерием и подлостью.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:48, ред.
Одно словоблудие. Агент: "У "Локомотива" нелёгкие времена, поэтому, мол, Баринов и остался в команде ". На следующей строчке: " Если бы "Бешикташ" предложил бОльшую сумму, футболист перешёл ".
Вывод из всего сказанного Банатиным напрашивается один: если бы турки согласились заплатить за Баринова требуемую "Локомотивом" сумму, он бы со спокойной душой уехал в Турцию. Несмотря на трудности в команде. А то развёл демагогию: патриотизм, долг, верность клубу...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:26
Хорошие слова сказал, но думаю что он просто не потянет Турцию...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:15
Трудно сказать какова его реальная цена сейчас. Без ЕК ничего не ясно
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:01
Всех с Праздником - 23 февраля...!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 12:52
Надеемся ,что оправдается решение руководства
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:51
Следующий раз всё получится)
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